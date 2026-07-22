El cervell dels adeus

La vida gairebé mai no ens anuncia els moments més importants. No ens envia cap avís, no ens prepara emocionalment ni ens concedeix el privilegi de saber que estem a punt de viure un instant irrepetible.
Tot passa amb una normalitat desconcertant. Un petó abans de sortir de casa. Una abraçada ràpida perquè arribem tard. Un “ja ens veurem aviat” pronunciat sense donar-li cap importància. Una sobretaula qualsevol. Una fotografia feta sense pensar-hi. Un adeu dit amb la tranquil·litat de qui està convençut que hi haurà moltes altres oportunitats.
Però la vida no funciona així. Hi ha instants que només adquireixen la seva veritable dimensió quan ja s’han convertit en records. Només aleshores descobrim que aquella abraçada havia estat l’última, que aquell dinar familiar mai no es repetiria o que aquella conversa aparentment insignificant tancava, sense que ningú ho sabés, tota una etapa de la nostra existència. No és que nosaltres no ho sabéssim. És que el nostre cervell tampoc.
El cervell humà és extraordinari. Ens permet aprendre, crear, imaginar, recordar i estimar. És capaç de construir milions de connexions entre experiències, emocions i persones. Però també té una limitació que ens acompanya des del primer dia de vida i que explica bona part del dolor que sentim quan perdem algú. El cervell no sap identificar l’última vegada. No sap que aquell fill avui s’adormirà als nostres braços per última vegada abans de voler caminar sol. No sap que aquell pare, que avui encara ens sembla fort, un dia necessitarà el nostre braç per travessar un carrer. No sap que aquella mare que avui ens insisteix perquè anem a dinar diumenge arribarà un moment que ja no podrà preparar aquella taula que sempre havíem donat per descomptada.
Per al cervell, la vida és continuïtat. Sempre pressuposa que hi haurà una altra oportunitat. Una altra conversa. Un altre Nadal. Un altre aniversari. Una altra tarda qualsevol.
I és precisament aquesta meravellosa ingenuïtat la que ens permet viure sense la càrrega de pensar constantment en el final. Però també és la que ens fa descobrir massa tard el valor immens de tants instants que vam deixar escapar. Les coses més importants de la vida gairebé sempre passen disfressades de quotidianitat.
Passem els dies preocupats per arribar a temps. Per respondre a aquell correu. Per acabar aquell informe. Per complir objectius. Per guanyar una mica més. Per resoldre problemes que, d’aquí a uns anys, probablement ningú no recordarà. Mentrestant, la vida continua fent la seva feina amb una discreció admirable. Els nostres fills creixen mentre nosaltres contestem missatges. Els nostres pares envelleixen mentre ajornem una visita. Els nostres avis repeteixen històries que escoltem amb impaciència sense sospitar que arribarà un dia en què pagaríem qualsevol cosa per tornar-les a sentir. La vida mai no s’atura. Som nosaltres els qui vivim com si ho fes.
Hi ha un instant que tots acabem vivint. Arriba sense soroll. Sense dramatismes. Sense grans escenes. Un dia observem els nostres pares amb una calma que feia anys que no teníem. Ens fixem en les seves mans. En la seva manera de caminar. En el seu silenci. I, de sobte, una certesa ens travessa el cos: també ells s’han fet grans. Aquells gegants que semblaven invencibles també s’han cansat. Aquelles persones que sempre ens protegien també necessiten ser protegides. Aquells braços que ens aixecaven quan érem petits algun dia buscaran els nostres per sentir-se segurs. El temps no ens canvia només a nosaltres. També transforma les persones que més estimem.
La neurociència explica que els vincles humans no són només records emmagatzemats. Les persones que estimem modifiquen literalment el nostre cervell. La seva veu, la seva olor, la seva manera de riure, els seus costums i la seva presència creen xarxes neuronals que es reforcen durant anys. Per això, quan arriba un adeu, el cervell continua buscant aquella persona. Durant un temps encara espera sentir-la arribar, encara gira el cap quan sent una veu semblant, encara conserva la il·lusió que tot tornarà a ser com abans. És amor convertit en biologia. És la demostració que estimar deixa una empremta molt més profunda del que mai hauríem imaginat.
Però aquest article no vol parlar dels qui ja no hi són. Vol parlar dels qui encara hi són. Dels qui avui poden rebre una trucada nostra. Dels qui encara poden sentir un “t’estimo”. Dels qui encara poden compartir una tarda sense presses. Perquè encara hi som a temps. Arribarà un dia en què donaríem qualsevol cosa per recuperar cinc minuts d’una tarda que avui considerem absolutament normal. I aquell dia ja no dependrà de nosaltres.
El cervell dels adeus no ens fa patir perquè les persones marxin. Ens fa patir perquè, quan marxen, descobrim que mai no vam imaginar que aquell dia qualsevol seria l’últim.