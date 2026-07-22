El govern espanyol amplia els espais sense fum i prohibirà fumar a les terrasses

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei del tabac, que ara iniciarà la tramitació parlamentària a les Corts. La reforma, la més important des de l'any 2010, amplia de manera significativa els espais lliures de fum i adapta la normativa als nous productes relacionats amb el tabac.
Entre les principals novetats destaca la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants, les marquesines i andanes del transport públic, les platges, les piscines d'ús col·lectiu, les instal·lacions esportives, els parcs nacionals, els vehicles de treball, els taxis i VTC, així com als recintes d'espectacles públics, fins i tot a l'aire lliure. També quedarà prohibit fumar a menys de 15 metres dels accessos a edificis públics, centres educatius, sanitaris, culturals o esportius.
La norma equipara les cigarretes electròniques i altres dispositius similars a les restriccions del tabac convencional, tot i que les bosses de nicotina en queden excloses en els espais sense fum. A més, limita la venda d'aquests productes a establiments especialitzats i reforça les restriccions sobre la seva publicitat i promoció.
El text també prohibeix expressament el consum de tabac als menors de 18 anys, una limitació que fins ara només afectava la venda i el subministrament. Segons Sanitat, el consum de cigarretes electròniques entre adolescents ha augmentat considerablement els darrers anys.
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha defensat que la reforma permetrà protegir millor la salut pública i ha assegurat que la reducció del tabaquisme podria estalviar entre 100 i 200 milions d'euros anuals al sistema sanitari. En canvi, el sector de la restauració manté el seu rebuig a la prohibició de fumar a les terrasses, que considera una mesura "desproporcionada". Si la llei s'aprova, entrarà en vigor 20 dies després de publicar-se al BOE.