La Policia Municipal de Terrassa suma 12 nous agents i assoleix els 290 efectius

La Policia Municipal de Terrassa ha incorporat oficialment aquest dimecres 12 nous agents a la seva plantilla. El Saló de Sessions de l'Ajuntament ha acollit el tradicional acte d'entrega de credencials, on cada un dels funcionaris ha promès el càrrec sota la fórmula "juro per la meva consciència i honor complir fidelment les meves obligacions com a Policia Municipal de Terrassa, d'acord amb la legislació vigent". Amb aquestes noves incorporacions, el cos municipal compta ja amb 290 efectius, aproximant-se als 300 agents considerats com la ràtio òptima d'un efectiu per cada 1.000 habitants.
L'acte institucional ha estat presidit pel tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Xavier Cardona, acompanyat per l’intendent cap del cos, Daniel Guillem, i altres alts comandaments. Un cop acabada la cerimònia, la promoció ha realitzat un trencament de files al Raval de Montserrat, davant la façana de l'Ajuntament.
Un any de pràctiques i reclamació de més Mossos
Els nous membres s’incorporen a la Divisió Territorial per iniciar un període de pràctiques de 12 mesos, després d'haver superat amb èxit el curs de formació bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i la formació interna del cos.
Afitant el creixement de la policia local, Cardona va aprofitar el seu parlament per reclamar un esforç equivalent a la Generalitat de Catalunya per tal que sumi més Mossos d'Esquadra a Terrassa i millori una de les ràtios més baixes del país. El tinent d'alcalde va recordar als agents la responsabilitat d'assumir un càrrec en una ciutat viva i diversa de més de 230.000 habitants que afronta reptes complexos en convivència, mobilitat i emergències. En aquest sentit, Cardona va subratllar que la ciutadania exigeix una cosa tan senzilla com exigent: "Vol sentir-se segura, poder sortir al carrer amb tranquil·litat i saber que quan hi ha un problema hi ha algú a prop per ajudar-la".
Proximitat, empatia i sentiment d'equip
Per la seva banda, l’intendent cap, Daniel Guillem, va emfatitzar el caràcter humà del cos, destacant que la Policia Municipal és sovint la cara més propera de l'Administració. Guillem va demanar a la nova promoció que no perdi mai la vocació de servei ni l'empatia cap a les persones vulnerables. "L'autoritat només té sentit si va acompanyada de sensibilitat", va reblar el cap del cos, tot recordant-los que la seva tasca va molt més enllà de fer complir les normes.
L'acte va comptar també amb la intervenció de l'agent 575, el número u de la promoció, qui va adreçar-se directament als seus companys per recordar els vuit mesos intensos de formació i l'esforç compartit que els ha convertit en una petita família. El jove agent va tancar l'acte expressant l'orgull que sent pels seus iguals amb una declaració emotiva: "Sé que sou aquell tipus de policia que m'agradaria trobar-me en el meu pitjor moment".