El Pazo de Meirás, zero indemnitzacions

Franco i el franquisme, amb la coartada de la seva missió liberalitzadora de les arpes del comunisme per a això, van iniciar un procés, amb cop d’estat el 18 de juliol del 1936, seguit d’una guerra civil i un genocidi basat en les mentides jurídiques d’“auxili o adhesió a la rebel·lió”, però prou per esclavitzar més de 800.000 espanyols i assassinar-ne més de 150.000.
Els supervivents van ser utilitzats com a mà d’obra esclava per posar-la al servei dels grans terratinents i grups empresarials, mentre procedien al robatori de tot bé que tinguessin les víctimes i la mateixa república i els transformaven en propietat privada dels vencedors.
Obres d’art, mobiliari, terres, habitatges i béns financers van ser espoliats, i van passar dels seus amos legítims als feixistes vencedors, i van llançar a la ruïna els seus familiars, que van haver d’emigrar a altres llocs d’Espanya, a Europa o Llatinoamèrica, i els que van poder fugir van quedar en la més absoluta misèria i fam durant dècades posteriors.
La Llei de responsabilitats polítiques del 1939 va ser l’eina jurídica com a coartada de l’espoli a més de 500.000 espanyols, que va beneficiar institucions públiques, l’Església catòlica i els capitostos del cop d’estat.
Aquest cop d’estat de l’exèrcit espanyol no hauria estat possible sense la col·laboració de l’Església catòlica, paramilitars de falange i requetès, i una gran part del capitalisme espanyol, format per empresaris, banquers i terratinents. Personatges que van col·laborar financerament i amb les seves estructures d’empresa a la brutal repressió i crims, i es van aprofitar d’aquesta repressió per continuar enriquint-se amb la mà d’obra de presoners que van treballar per a ells en condicions d’esclavitud.
Senyors i famílies respectables que miraven cap a un altre costat mentre els grups paramilitars feixistes assassinaven els seus veïns. Així ho reconeixia públicament Francisco Franco en el seu discurs del 20 d’agost del 1942 a Lugo, segons les seves paraules “La nostra croada és l’única lluita en què els rics que van anar a la guerra van sortir més rics”. Hi deixa clar que la Guerra Civil tenia com un dels seus objectius preservar el patrimoni de l’alta burgesia espanyola i estrangera resident al nostre país, va ser una lluita de classes, entre el capitalisme i la classe obrera.
José María d’Oriol i Urquijo (1905-1985) va ser una figura empresarial i política clau durant el franquisme. President de Talgo i Hidroelèctrica Espanyola (Hidrola), i alcalde de Bilbao (1939-1941), el seu paper com a procurador en Corts i líder de FET i de les JONS. Pedro Careaga Basabe (1944-1977) va ser director del BBV i Iberduero, patró de l’actual Iberdrola.
Pedro Barrié de la Maça (1888-1971) va ser un dels principals financers del Front Nacional i va arribar a controlar la majoria dels sectors econòmics de Galícia, des dels bancs fins als complexos turístics, passant per la producció elèctrica, la indústria química, minera o la construcció naval. Des del 1939 fins al 1971 va dirigir el principal banc de Galícia (Banco Pastor) i va crear el 1943 l’empresa d’electricitat Forces Elèctriques del Nord-oest, SA (Fenosa), al costat de Gas Natural són el Patró de NATURGY.
Juan March Ordinas (1880-1962), conegut com “el banquer de Franco” i “l’últim pirata del Mediterrani”, va ser crucial per a l’èxit de la revolta del 1936, va portar, des del nord d’Àfrica fins a Sevilla, els assassins de la columna de la mort (Francisco Espinosa). President i amo de la Banca March, amb mètodes de pirateria financera de la Cia Barcelona Traction (La Canadenca), originària de Mallorca, va adquirir i va consolidar l’elèctrica catalana Fecsa. Patró de l’actual Endesa.
Podem dir que gairebé la totalitat de l’energia que consumim tots a Espanya ve de ciutadans sotmesos a la tortura i l’esclavitud per la dictadura franquista, i que els seus descendents gaudeixen de la riquesa generada per a aquests 800.000 espanyols que mai van ser reparats per aquests milionaris que des de l’IBEX-35 controlen i s’enriqueixen cada dia de les nostres vides.
Els presos van treballar de sol a sol en obres d’interès particular dels feixistes espanyols i per a benefici de cacics terratinents en els grans latifundis del camp andalús i extremeny. El canal dels presos en el baix Guadalquivir és el cas més significatiu, on es van construir a “pic i pala” 180 quilòmetres de canal, i van ser afavorits els Ybarra, els comtes d’Urquijo, la duquessa d’Aracena o la família Benjumea, fundadora de l’actual companyia Abengoa, entre molts altres.
Altres empreses van seguir aquest mateix camí i continuen sent claus en sectors com a construcció, mineria, metal·lúrgia, siderúrgia, naval, agricultura, en l’estructura econòmica d’Espanya, com Agromán (vinculada a Ferrovial), FCC (Foment de Construccions i Contractes), ACS, i Societat Constructora Ferroviària, Duro Felguera, Carbons Asturians, Mineria Industrial Pirinenca, i Minera Estany Silleda. Babock Wilcok, La Maquinista Terrestre i Marítima, Múgica, Arellano i Cia., Tallers Mercier, i Indústries Egaña.
El Govern franquista va confiscar almenys 3.500 milions de pessetes republicanes entre la guerra civil i els primers anys de la postguerra, segons les actes del Banc d’Espanya franquista. Aquesta quantitat respon a la confiscació del canvi de moneda republicana per l’editada per Franco. L’Agrupació de Perjudicats per la Confiscació Franquista denuncia que milers de famílies es van quedar sense cobrar, malgrat haver lliurat els seus estalvis a l’autoritat i tenir un rebut oficial que el certifica. L’espoli global va ser superior, encara que no es té inventari del mateix per no haver-hi documentació al respecte, però sí que hi ha les històries descrites pels familiars de les víctimes. Emilio Silva recorda que quan es va abordar la Llei de la Memòria Històrica que va ser aprovada el 2007, el PSOE es va negar a incloure la devolució de diners i béns confiscats als ciutadans.
Sobre el Pazo de Meirás, Emilia Pardo Bazán va anomenar el lloc Granja de Meirás i allí va escriure moltes de les seves obres, incloent-hi “Els pazos de Ulloa”. Era una residència d’estiu d’estil romàntic amb tres torres. Després de la mort de l’escriptora (1921), la propietat va passar als seus hereus. El 1938, en plena guerra civil, la Junta pro Pazo del Cabdill es va constituir per regalar el “pazo” a Franco. Es van recaptar diners mitjançant donacions forçoses i coaccions als ciutadans de Galícia.
Encara que es va presentar com un regal, el 1941 Franco va formalitzar una “compra” per posar-lo al seu nom personal, no a la Direcció de l’Estat. La finca va ser ampliada mitjançant l’expropiació de terrenys a veïns. El 1978, un incendi sospitós va danyar part de l’estructura. Es creu que la família Franco va aprofitar per retirar obres d’art i objectes de valor. Llei 20/2022 de Memòria Democràtica, vigent a Espanya des d’octubre del 2022 diu en el seu títol I: Article 3. A l’efecte d’aquesta llei es considera víctima a tota persona, amb independència de la seva nacionalitat, que hagi sofert, individualment o col·lectivament, mal físic, moral o psicològic, danys patrimonials, o menyscapte substancial dels seus drets fonamentals, a conseqüència d’accions o omissions que constitueixin violacions de les normes internacionals de drets humans i del dret internacional humanitari durant el període que abasta el cop d’estat de 18 de juliol del 1936, la posterior guerra i la Dictadura, incloent-hi el transcorregut fins a l’entrada en vigor de la Constitució espanyola del 1978.
Per tant, tant l’Estat espanyol i les empreses que es van lucrar de la forma que coneixem han de reparar tot el que es va robar des del 1936 fins al 1978, així com la modificació de la llei d’amnistia 46/1977, aprovada el 15 d’octubre del 1977 i que ha estat el paraigua defensiu dels criminals i torturadors franquistes en infinitat d’intents de les víctimes per a l’encausament dels seus criminals torturadors.
No a la indemnització a la família Franco o amb els meus diners dels pressupostos generals de l’Estat.