Dels barris al Mentalfest: Terrassa cuida la salut mental

La salut mental ha deixat de ser un tabú per convertir-se en un motor de canvi real a Terrassa. El proper 16 d’octubre, el MentalFest tornarà a omplir la Plaça Vella de música, art i reflexió, però enguany la fita té un significat més profund.
El projecte ha evolucionat: ha passat de ser una jornada intensa, però aïllada a convertir-se en la culminació d’un procés viu mitjançant els “Murmuris sincronitzats”. Els Murmuris són accions que recorren els districtes de la ciutat durant els dotze mesos de l’any.
Un moviment coral, coordinat i de proximitat
Igual que els estornells creen aquelles figures hipnòtiques al cel amb el seu vol sincronitzat, la comissió MentalFest de la Taula de Salut Mental de Terrassa (TSMT), impulsada pel programa Ocell de Foc i amb la col·laboració especial dels recursos tècnics de joves (TTJ), així com d’agents sanitaris, socials, judicials, educatius i institucionals, ha format una xarxa de professionals i serveis que es mouen a l’uníson.
Aquest esforç col·lectiu no neix del no-res. És el resultat de la feina coordinada de professionals de diversos àmbits que treballem braç a braç per demostrar que, en salut mental, la força del grup és el que ens permet volar més lluny i arribar allà on l’acompanyament individual de vegades no arriba.
12 mesos teixint xarxa als barris
Tot i que el festival a la Plaça Vella, és el moment de màxima visibilitat, els “Murmuris” constants són els que sumen impacte real en el benestar de la ciutadania, especialment entre el jovent de tots els barris. Aquesta descentralització ha permès que la salut mental s’apropi a la realitat quotidiana de la gent a través d’accions molt diverses:
L’altaveu de PluralMENT: El programa de ràdio i pòdcast quinzenal a Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM) s’ha consolidat com un espai on les entitats i les persones usuàries prenen la paraula. Aquí, la diversitat de la salut mental s’explica sense filtres, trencant estigmes a cada emissió.
Narratives de resistència i benestar: A l’abril vam iniciar un procés creatiu amb un Fanzine que recull històries de superació i el projecte “Transformant els malestars” al Districte 6, posant el focus en com col·lectivitzem el patiment per fer-lo més lleuger.
Art, reivindicació i cos: Al maig, l’espectacle de Laura Balmes ens va commoure posant rostre al Dia Mundial de l’Esquizofrènia. Al juny, el Districte 3 vibrarà amb el rap conscient de Mohi Lee, combatent els discursos d’odi amb rimes i unint l’esport amb el benestar emocional.
La feina no s’atura ni a l’estiu a Terrassa. El juny s’iniciarà al Districte 2 “Converses de safareig”, una acció d’artteràpia impulsada per combatre la soledat i crear vincles. Aquesta tasca continuarà a l’agost amb el club de lectura del programa “Sempre acompanyats”, seguit d’accions de prevenció del suïcidi al setembre. Com a prèvia emocional al festival, a l’octubre es podrà visitar una exposició a l’Alberg de Vallparadís.
El 16 d’octubre: El batec col·lectiu del MentalFest a la Plaça Vella
Sota el lema “Teixir vincles és fer salut mental”, el MentalFest es presenta com un espai participatiu, gratuït i obert a tothom. És un festival obert a tots els públics, però dissenyat especialment per a joves, on l’oci saludable es converteix en una eina transformadora.
El 16 d’octubre serà el punt de trobada en què reconèixer tots els vincles que hem anat generant durant l’any en aquest vol sincronitzat. Però el murmuri no s’acaba aquí; la roda continua i al desembre posarem el focus en el Dia de la Persona Migrada, mantenint sempre aquesta mirada transversal, interseccional i inclusiva que defineix la salut mental a la nostra ciutat.
Us esperem per formar part d’aquest procés comunitari. Perquè a Terrassa tenim clar que la salut mental no es cuida en solitari: es construeix dia a dia, barri a barri, i la teixim entre totes les persones que formem aquest gran murmuri.