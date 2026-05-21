“Tasta Barris Terrassa”: una credencial per descobrir les festes majors dels barris

L’Ajuntament i la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT) han presentat aquest dijous “Tasta Barris Terrassa”, una nova iniciativa de ciutat destinada a promoure les festes majors dels barris i a posar en valor la tasca del moviment veïnal. La campanya proposa a la ciutadania recórrer les diferents celebracions de la ciutat amb una credencial o “passaport de festes majors” que es podrà segellar a cada festa major.
La iniciativa s’allargarà fins a l’octubre i inclourà les 33 festes majors de barri previstes aquest 2026. Les persones que aconsegueixin segellar almenys cinc festes entraran en el sorteig d’un premi especial: viure la Festa Major de Terrassa del 2027 des del balcó de l’Ajuntament.
Durant la presentació, el regidor d’Estructura Territorial i Districtes, Alberto Muñoz, ha reivindicat el paper històric de les associacions veïnals i la seva contribució a la transformació dels barris. “Avui fem un reconeixement a 50 anys d’història, a 50 anys de valor”, ha afirmat, tot assegurant que el projecte neix amb la voluntat de “posar en valor tota la feina que fa el moviment veïnal”.
El regidor ha destacat que Terrassa compta amb “40 barris, cadascun amb unes característiques particulars que els fan únics”, i ha subratllat que les festes majors són “espais de convivència, relació, cultura i sentiment de pertinença”. La primera festa major de barri de l’any que ja es va celebrar a Can Palet el segon cap de setmana de març, ja ve segellada a la credencial, mentre que la darrera que es podrà obtenir serà la de Les Fonts, a principis d’octubre. Serà a finals d’aquest mes quan es durà a terme el sorteig per a decidir el guanyador.
A més de la credencial, cada festa repartirà adhesius personalitzats amb el nom del barri corresponent. “La idea és reforçar aquest sentiment de barri que tenim tots”, ha apuntat Muñoz. Les credencials es podran aconseguir a les associacions de veïns, als centres cívics i a la seu de la FAVT.
Per la seva banda, el president de la FAVT, Pepe Sánchez, ha aprofitat la presentació per reivindicar que el moviment veïnal continua tenint un paper clau en molts àmbits socials “en temes com la sanitat, les residències, l’habitatge, els residus o la seguretat”. Sánchez ha explicat que la campanya neix arran de les enquestes realitzades a les juntes veïnals el 2023, on es va detectar la necessitat de donar més visibilitat a les activitats que organitzen les associacions. “Les festes majors dels barris ajuden a relacionar-se els veïns i les veïnes, creen cohesió social i serveixen d’intercanvi cultural”, ha afegit.
La iniciativa, però, vol anar més enllà de les festes majors. “Avui iniciem la visibilització de les festes dels barris, però amb un objectiu més ampli: visibilitzar tot el que fem les associacions veïnals”, ha conclòs el president de la FAVT.