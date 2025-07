Orientar-se al llarg de la vida, una necessitat creixent

Tradicionalment, l’orientació ha estat vinculada a moments puntuals: la finalització d’una etapa educativa, un canvi de feina o la recerca activa després d’un acomiadament.

Però avui, el concepte d’“orientació al llarg de la vida” guanya força i reclama espais estables i accessibles d’acompanyament professional, especialment per a les persones que es troben en actiu.

Perquè orientar no vol dir només ajudar a trobar feina. Significa escoltar, analitzar el moment vital i laboral d’una persona, detectar les seves fortaleses i àrees de millora, i construir conjuntament un pla d’acció que tingui sentit amb els objectius professionals, però també personals. Consisteix a entendre com evolucionen els sectors productius, quines són les ocupacions emergents, com afecten els canvis tecnològics als perfils professionals i com s’hi pot respondre des de la formació i el desenvolupament continu.

Per tant, l’orientació professional no és una acció puntual, sinó un procés d’acompanyament a les persones al llarg de tota la seva trajectòria laboral. Aquesta visió transversal ens ha permès, a la Cecot, consolidar un model d’orientació que inclou totes les etapes professionals.

És per això que reitero que l’orientació va més enllà de la recerca de feina quan s’està en situació de desocupació. També comprèn formar-se dins del mateix àmbit per continuar millorant i mantenir-se al dia de les novetats del sector, acreditar competències professionals o, també, reorientar-se cap a un altre sector.

L’orientació ha d’anar acompanyada de les empreses, per conèixer directament les seves necessitats, oportunitats i fortaleses i per preparar un talent alineat amb la realitat professional. De fet, les organitzacions avancen si les persones que en formen part també ho fan. Per això, és essencial oferir una formació adequada i fomentar la motivació, ja que són factors que incideixen directament en els resultats empresarials. A més, l’orientació al llarg de la vida respon a una de les necessitats més rellevants de les empreses: la fidelització del talent. Som conscients que trobar professionals qualificats és un repte, però mantenir-los ho és encara més. Comptar amb un procés d’orientació estable i continuat ajuda les persones a sentir-se acompanyades, valorades i alineades amb un projecte empresarial, i enfortir així el vincle amb l’empresa.

Constatem, doncs, que en un mercat laboral canviant i cada cop més exigent, moltes persones en actiu es veuen amb la necessitat de reflexionar sobre la seva trajectòria professional. I encara més ara, amb l’arribada de la intel·ligència artificial (IA). Diversos estudis apunten que més que desaparèixer, moltes professions es transformaran; altres ja alerten sobre riscos reals en determinats sectors. En qualsevol cas, entrem en un escenari que requereix adaptació constant i l’adquisició de noves habilitats. Cal més que mai fer-ho a través d’un pla d’assessorament personalitzat, que tingui en compte les novetats formatives i tecnològiques actuals, les ocupacions emergents i l’impacte de la IA en els diferents sectors, en el nostre cas, aquest pla d’assessorament el prestem mitjançant el servei Projecta’t i el procés comença amb un diagnòstic inicial (presencial o en línia), que ens permet definir un pla d’acció a mida. A partir d’aquí, fem un seguiment continu sense un límit de sessions.

La Marta, per exemple, administrativa comptable de professió, va arribar al servei amb la il·lusió de continuar evolucionant professionalment, de formar-se en el seu àmbit i de mantenir-se actualitzada de les últimes novetats del seu sector. Després d’identificar les seves fortaleses, debilitats i dissenyar una proposta formativa, ens explicava a l’equip tècnic que gràcies al suport del servei, ha pogut continuar progressant dins del seu sector i en el lloc de feina, però sobretot que ha obtingut la confiança que necessitava per fer un pas endavant. En la mateixa línia, una empresa del sector de la logística ens compartia que haver ofert orientació als seus treballadors i treballadores ha suposat un pas endavant a escala global per a l’empresa. El fet de sentir-se acompanyats i valorats ha generat un impacte positiu immediat, amb un augment notable de la motivació i el compromís. I des de la direcció ens asseguren que n’estan molt satisfets.

Així doncs, impulsar l’orientació laboral en els llocs de treball també és una oportunitat per obrir la porta a fer un canvi significatiu. No es tracta només d’adaptar-se al futur, sinó de construir-lo i dissenyar-lo amb les eines i l’acompanyament adequats.