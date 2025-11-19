La solució a l’esvoranc del carrer Ample s’estima en 450.000 euros el 2026

L’esvoranc que manté tallat el trànsit al carrer Ample, a Sant Pere Nord, ja té partida pressupostària assignada per a l’any que ve. L’Ajuntament preveu destinar-hi una estimació de 450.000 euros per reparar el col·lector en el tram comprès entre els carrers de Girona i del Doctor Ferran. Actualment, s’està preparant la redacció del projecte d’actuació. La zona, delimitada amb tanques, està tancada al trànsit rodat des de fa mesos a causa de l’afectació estructural del col·lector.
La resta de la partida municipal destinada a la reposició de col·lectors i clavegueram per al 2026, que ascendeix a un total de 950.000 euros, es destinarà a intervenir en altres punts de la ciutat on es detectin deficiències greus, amb actuacions de manteniment i reparació que es vagin considerant prioritàries al llarg de l’any.
Un vial marcat pels esvorancs
El tram del carrer Ample està tancat des de finals de març, quan un esvoranc va obligar a tallar la circulació i desviar la línia 6 d’autobús. Les inspeccions amb càmeres, en un col·lector situat a 2,5 metres de profunditat, van concloure que l’enfonsament es devia a un rentat de terres causat per les pluges intenses, que van buidar el terreny sota l’asfalt. No és un cas aïllat: ja s’hi havien detectat esvorancs anteriorment i, el 2024, al mateix carrer, però al barri de Sant Pere, es va haver de desallotjar un edifici i actuar en un forat de 5 metres de llargada, 3 d’amplada i 12 de profunditat amb una inversió de 750.000 euros. Tot plegat evidencia els problemes estructurals d’una xarxa antiga.
Els veïns, resignats
Mentre arriba aquesta solució, el veïnat de la zona conviu diàriament amb les tanques i el tall de carrer. La imatge del forat tapat i només els cotxes del veïnat estacionats s’ha convertit en part del paisatge. “Ja ens hi hem acostumat”, afirma un resident de la zona afectada, que reconeix que la situació genera confusions puntuals: “A vegades has d’avisar persones que no esperin el bus aquí, perquè no hi passa”.
El tancament s’ha allargat durant mesos i ha acabat afectant la mobilitat del barri, segons denuncia l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord. El seu president, Emiliano Martínez, lamenta que “no ens han dit res. Nosaltres hem demanat informació, hem preguntat per aquest tema, perquè porta tancat des d’abans de Setmana Santa, i els veïns volem saber què està passant”. Martínez diu que la situació “afecta molt la mobilitat, perquè el carrer Ample és un eix central, paral·lel a la rambla de Francesc Macià i a l’avinguda de Béjar”. A més, recorda que “pel carrer Ample hi passa la línia 6 d’autobús, i això provoca que s’hagi de donar una gran volta i que hi hagi dues parades que no es poden utilitzar”. Segons el president veïnal, “és contradictori, perquè quan s’han de fer activitats o tancar carrers per esdeveniments es planifica tot per no afectar la mobilitat, però en aquest cas fa molts mesos que està tallat i no hi ha solució”. “El problema és que és una incidència sobrevinguda i, si en surt una de més urgent, sempre quedes a la cua”, apunta Martínez.
El carrer Ample no és l’únic punt afectat per esvorancs a Terrassa. Els últims mesos, s’ha actuat, entre altres llocs, al carrer Gasòmetre o al carrer Cadis, i s’han iniciat treballs al carrer de Sant Gaietà per reparar d’urgència una galeria subterrània en risc de col·lapse.
Un subsol complex i anys sense inversió
Darrere la reiteració d’esvorancs als carrers de Terrassa hi conflueixen diversos factors determinants: un manteniment deficient durant dècades i una geologia complexa. El consistori ha admès en ocasions anteriors que la manca històrica d’inversió ha impedit conèixer l’estat real de la xarxa, fet que obliga a actuar de manera reactiva, afrontant urgències quan apareixen, en lloc de fer-ho preventivament. A aquesta obsolescència se suma la realitat del subsol: experts recorden que Terrassa està travessada per antics torrents soterrats que, en episodis de pluja, pressionen els col·lectors envellits i provoquen filtracions que erosionen el terreny i dificulten el drenatge.