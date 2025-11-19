La festa de la literatura de Terrassa

Ja són quatre les edicions de compendi de quatre premis impulsats per l'Ajuntament o per entitats culturals de Terrassa, o junts els uns i els altres. Aquest dimecres s'ha celebrat la quarta convocatòria de la Festa de les Lletres, que ha omplert el Teatre Alegria de reivindicació de la creació literària local i ha fet lliurament dels guardons als guanyadors del XXII Premi Agustí Bartra de poesia en català, el VI Premi Anna Murià de contes, els VI Premis Marta Pessarrodona de poesia i videopoesia i el XVI Concurs de relats curts Josep Soler i Palet. Els vencedors han estat Pilar Valero Herrera, Albert García Catalán, Míriam Ruiz-Ruano Rísquez, Pablo Izaguerri Nieto-Moreno i Eloi Roca Giménez, respectivament.
Pilar Valero Herrera s'ha fet amb el guardó del certamen Agustí Bartra de poemes en català per l'obra "Com una nina russa", mentre que Albert García Catalán ha aconseguit la distinció del premi Anna Murià per "L'adeu de les granotes". El certamen que porta el nom de Marta Pessarrodona l'ha obtingut, en el cas de la poesia escrita, Míriam Ruiz-Ruano Rísquez gràcies a la seva obra "El trist voler", i, en l'apartat de videopoesía, Pablo Izaguerri Nieto-Moreno i la seva creació "Esquiva".
Un concurs amb 38 treballs presentats
Deu han estat els textos seleccionats dels 38 presentats al concurs de relats curts Josep Soler i Palet, que finalment s'ha adjudicat Eloi Rocamora Giménez per “El mag”; seguit de Genís Cardona Torradeflot, autor de “Les llàgrimes del soldat”, i, en tercer lloc, de Maria Josep Palau, que havia participat en la convocatòria amb la narració “El vestit”. La resta de participants finalistes van ser Montserrat Rodó Montamat, Patrici Batalla Serra, Elena Polanco Durán, Josep Valls Cardús, Manel Alsina Ballesté, Maria Montserrat Puig Marcè i Montserrat Puche Cano. Premis locals com aquests suposen "un estímul per seguir creant històries", ha dit Rocamora després de recollir la distinció.
Hi havia més. Durant la vetllada s'han lliurat els llibres impresos que recullen les obres dels autors seleccionats en l'edició del 2024 del mateix certamen: Núria Armengol Segura, Gemma Bou Noet, Guillermina Figueras Escobedo, Dolors Frigola Comas, Marina Hoyos Marín, Elena Polanco Durán, Jordi Rams García, Eloi Rocamora Giménez, Jordi Soriano Abelló i Carles Xiberta Codina.
La celebració de la Festa de les Lletres va néixer de la Taula Sectorial de Lletres i Pensament del Consell Municipal de Cultura. La intenció era “agrupar en un sol acte algunos dels premis literaris més rellevants que es lliuren a la ciutat”.
La festa, oberta al públic, l'ha conduït el presentador de Canal Terrassa Oriol Carreras i ha estat amenitzada per l’actuació musical de la terrassenca Patrícia Garrido, que ha cantat peces del seu darrer disc, "Fent camí". A més, durant l’acte també s'ha realitzat una lectura dels textos premiats al tercer Concurs Literari de Microrelats 8M, organitzat per la Fundació Sant Llàtzer, a través de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa.
Treball conjunt
La XXII edició del Premi Agustí Bartra de poesia catalana està organitzada per l’Ajuntament de Terrassa en col·laboració amb Amics de les Arts i Joventuts Musicals. El premi consistirà en la publicació en edició comercial del llibre guanyador. El consistori facilitarà la publicació de l'obra en règim de coedició amb Pagès Editors.
La XVI edició dels Premis Soler i Palet de narracions curtes està organitzada per l'Ateneu Terrassenc amb la col·laboració de l’Ajuntament. Els relats guardonats seran publicats en format de llibre electrònic a la pàgina web municipal.
En aquest concurs en concret
s'entreguen tres premis. El primer premi consisteix en un lot de llibres per valor de 120 euros gentilesa de La Casa del Llibre i 400 euros lliurats per l'Ateneu Terrassenc. El segon premi, un lot de llibres per valor de 80 euros lliurat per llibreria Nikochan i 300 euros concedits per l'Ateneu Terrassenc; i el tercer, un lot de llibres per valor de 60 euros gentilesa de la llibreria La Temerària i 200 euros lliurats per l'Ateneu Terrassenc.
La VI edició del Premi Marta Pessarrodona de poesia catalana per a joves està organitzat per l’Ajuntament i Amics de les Arts i Joventuts Musicals. El guardó, dirigit a joves de fins a 35 anys, consta de dues categories; una de poesia escrita i una de videopoesia. Els premis en ambdues categories consisteixen en una beca de 1.000 euros.
La VI Edició del Premi Anna Murià de contes està organitzada pel consistori, amb la col·laboració d’Amics de les Arts. El premi per al treball guanyador consisteix en una dotació econòmica de 3.000 euros i la publicació en edició comercial del llibre guardonat. L'Ajuntament de Terrassa facilitarà la publicació de l'obra en règim de coedició amb Godall Edicions.