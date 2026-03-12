Absentisme laboral: un repte estructural que demana consens

L’absentisme laboral, i en particular el derivat de les baixes per incapacitat temporal (IT), s’ha consolidat com un dels principals desafiaments estructurals del mercat de treball espanyol.
Es tracta d’una realitat complexa, multifactorial, amb impactes directes tant en la salut de les persones treballadores com en la productivitat de les empreses i la sostenibilitat econòmica del sistema.
Segons l’últim estudi de Pimec, les hores mitjanes mensuals d’IT per treballador han passat de 3,7 el 2013 a 8,2 en els tres primers trimestres del 2025. En poc més d’una dècada, aquest volum s’ha més que duplicat i ja representa el 78% del total d’hores no treballades però remunerades, excloent-hi vacances i festius. En paral·lel, la taxa d’absentisme per IT ha escalat fins al 5,4%, gairebé el doble del 2,4% registrat el 2013.
Aquest increment té conseqüències clares: menor productivitat, costos laborals més elevats, més dificultats organitzatives, impacte en el clima laboral i una pèrdua de competitivitat. Aquests efectes es manifesten especialment a les pimes, que disposen de menys recursos per absorbir absències prolongades o reiterades.
Convé subratllar que l’augment de les baixes no s’explica únicament pel creixement de l’ocupació. Entre el 2013 i el 2024 l’afiliació mitjana va augmentar prop d’un 30%, mentre que el nombre de processos d’IT va créixer gairebé un 145%. Així mateix, més del 50% de les persones treballadores acumulen dos o més processos de baixa, i la meitat d’elles concentren més del 75% de tots els episodis.
Un dels elements més preocupants és el fort increment de les baixes per motius de salut mental. Tot i ser menys del 10% del total, han crescut més del 110% entre 2017 i 2024, i afecten especialment els treballadors joves i reflecteixen problemes generacionals, pressió psicosocial i limitacions del sistema sanitari per donar respostes àgils.
L’impacte econòmic és igualment rellevant. El cost mitjà anual de la incapacitat temporal se situa en 2.459 euros per treballador, equivalent al 6,6% del cost laboral. Si es consideren els costos directes, indirectes i d’oportunitat, l’impacte total de la IT pot assolir entre el 5,6% i el 10,2% del PIB, segons el criteri utilitzat. Per tant, cal una estratègia que combini prevenció, gestió eficient, corresponsabilitat i millora del sistema sanitari, aprofitar millor les mútues, reduir llistes d’espera, coordinar administracions i agilitzar processos d’alta i seguiment.
Cada vegada més empreses demostren que invertir en entorns de treball saludables, en un lideratge proper, en la comunicació oberta, en la detecció primerenca de conflictes i en la promoció del benestar té un impacte real en la reducció de l’absentisme.
La proximitat pròpia que caracteritza la pime facilita anticipar problemes i intervenir abans que es cronifiquin.
L’absentisme laboral és tant un indicador econòmic com un termòmetre social. Afrontar-lo requereix un debat serè i compartit entre empreses, treballadors i administracions, amb una visió equilibrada que protegeixi la salut, valori l’experiència i no penalitzi l’activitat productiva, per avançar cap a un model econòmic i social més sostenible, competitiu i humà.