Quan la violència masclista també habita les pantalles

Ahir, des de l’Ajuntament de Terrassa, vam presentar la campanya del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, que enguany se centra en la violència masclista digital, una forma de violència que s’expressa a través de les tecnologies i les xarxes socials i que afecta especialment les dones joves.
La violència masclista digital és una violència que no té portes ni horaris, que pot arribar de matinada a través d’una pantalla o amagar-se rere un comentari aparentment innocent. Afecta sobretot les dones joves i s’expressa en el control, l’assetjament, la difusió d’imatges sense consentiment o els discursos d’odi.
Aquesta forma de violència ja està reconeguda institucionalment com una expressió més de la violència masclista, i inclou totes aquelles agressions i abusos que es produeixen a través de les tecnologies digitals. Tot i que sovint s’amaguen darrere una pantalla, tenen conseqüències reals sobre la vida, la llibertat i la seguretat de les dones, i requereixen la mateixa resposta i protecció que qualsevol altra forma de violència masclista.
La campanya d’enguany reflecteix el compromís de l’Ajuntament de Terrassa per abordar la violència masclista de manera coordinada i integral. En aquest marc, la ciutat acollirà diverses propostes al llarg del mes de novembre: una jornada de formació sobre violència masclista digital, una conferència amb la periodista i escriptora Cristina Fallarás, que compartirà la seva experiència d’activisme i assetjament a les xarxes, i, com cada any, el 25 de novembre, les concentracions simultànies als districtes i l’acció ciutadana “El batec de les papallones”, que convida la ciutadania a omplir els balcons de papallones com a símbol de rebuig i esperança.
La imatge de la campanya està dissenyada per visibilitzar la presència i l’impacte de la violència masclista en l’àmbit digital i apel·lar a la responsabilitat col·lectiva de combatre-la. Hi apareix una noia jove que representa les moltes dones que pateixen violència digital, envoltada d’emoticones que simbolitzen el control, les amenaces, la por i el perill que amenaça la seva integritat. La campanya incorpora una mirada interseccional, reconeixent que les adolescents, dones joves, racialitzades o pertanyents a col·lectius LGTBIQ+ poden estar en més risc de patir violència digital.
Des de la Taula de Violència Masclista, volem treballar plegades per analitzar i afrontar aquesta nova realitat, la digital. Ho volem conjuntament amb els serveis municipals i especialment amb el Servei de Joventut, amb qui compartim l’objectiu de prevenir i sensibilitzar entre les persones joves per fomentar relacions digitals basades en el respecte i la igualtat.
Amb el lema “Ni una més”, fem una crida clara: cap dona hauria de ser víctima de violència, tampoc en l’espai digital. Les violències digitals no són menys greus pel fet de produir-se en línia, i que cada agressió digital és també una agressió contra la llibertat, la seguretat i la dignitat de les dones.
Vull expressar també un agraïment molt especial a les entitats feministes de la ciutat per la seva lluita constant, i a totes les associacions de la Comissió 8 de Març per la seva col·laboració en la campanya presentada.
A Terrassa continuem treballant per garantir espais segurs, també els digitals, per a totes les dones: per a nosaltres, per a les nostres filles, mares, amigues i per a totes aquelles que no coneixem.
Perquè construir una ciutat lliure i igualitària és una tasca col·lectiva que només serà possible si eliminem totes les formes de violència masclista.