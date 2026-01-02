Argis inicia la venda dels pisos de l’antiga AEG amb entrega de claus al març

La transformació de l’històric recinte de l’AEG encara la seva recta final. Després que el fons Argis adquirís la promoció de 420 pisos a Acciona, una operació que va suposar el canvi de model de lloguer a venda, la companyia ha anunciat l’inici oficial de la comercialització dels habitatges per aquest divendres 2 de gener. El complex residencial, ubicat a la carretera de Castellar amb l’avinguda de Jaume I, posa al mercat lliure els pisos distribuïts en quatre blocs. Segons ha explicat Virginia Chicharro, directora de Màrqueting i Comunicació d’Argis, tot i que el llançament oficial es fa ara, la campanya ja compta amb una llista prèvia d’uns 150 interessats que han contactat a través del web.
Chicharro ha detallat que la promoció ofereix principalment habitatges d’un i dos dormitoris, tot i que també disposa d’una sèrie de pisos de tres habitacions. Els més econòmics són els d’una habitació: n’hi ha uns 180, fan uns 55 metres quadrats construïts (si hi sumem la part proporcional de les zones comunitàries) i es venen a partir de 169.000 euros. La majoria dels habitatges, però, són de dues habitacions. En total n’hi ha uns 205, tenen una superfície d’uns 83 metres quadrats i el preu arrenca en els 248.000 euros.
Finalment, hi ha 25 pisos de tres habitacions, encara sense preu confirmat, ja que la comercialització comença pels d’una i dues habitacions de les dues primeres torres. La totalitat dels habitatges de la promoció “Plaça Llum” es lliuren amb cuines completament equipades amb electrodomèstics (nevera, rentavaixelles, microones i rentadora), aerotèrmia i aïllament tèrmic i acústic, un aspecte que la directora de màrqueting ha valorat molt positivament després de visitar els pisos pilot. També inclouen terrassa i plaça de garatge.
Un dels trets diferencials de la nova promoció de l’AEG són les zones comunes, dissenyades per fomentar la vida en comunitat. El complex disposarà de piscina comunitària, una sala multimèdia i una “sala gurmet” per edifici, equipada per a celebracions i sopars amb amics. “La idea és que si tens un aniversari i no vols ficar la gent a casa, puguis reservar aquest espai que té una cuina completament habilitada”, apunta Chicharro. A més, cada bloc comptarà amb el seu propi gimnàs i espais comunitaris a les plantes superiors amb terrassa.
Calendari d’entregues
Les obres estan molt avançades. Segons Argis, la primera fase es considera d’“entrega immediata”, amb la previsió que els primers propietaris puguin rebre les claus a finals de març. Per a les fases posteriors (com la torre 3, prevista per al febrer de l’any següent), la promotora ofereix facilitats de pagament fraccionat de l’entrada durant 10 o 12 mesos per ajudar els compradors que no disposin de tot l’estalvi inicial.
Una nova centralitat
Aquests habitatges formen part de la transformació urbanística de l’antiga AEG, un sector de 60.000 metres quadrats que aspira a esdevenir un nou motor de la zona. El projecte preveu una gran plaça central, que conviurà amb equipaments estratègics com l’escola Nova Electra, ja en funcionament, i la recent residència d’estudiants Can Telar, amb 365 llits. El pla també inclou la preservació del patrimoni industrial, amb la rehabilitació de les naus catalogades, una de les quals acollirà la nova seu de l’Institut del Teatre.
Una metamorfosi en marxa
La transformació de l’AEG no s’atura aquí. En una segona fase, encara sense calendari definit, Acciona preveu impulsar una nova promoció amb façana al carrer del Periodista Grané. Aquests nous pisos, també de venda lliure, tindran característiques diferents dels actuals: es projecten habitatges de dues i tres habitacions, així com dúplexs. El desenvolupament urbanístic del sector es completarà amb la construcció, amb horitzó 2028, de 230 pisos de protecció oficial (HPO) previstos en el planejament, i amb la consolidació de l’espai públic. De fet, la urbanització de l’entorn ja és una realitat visible amb la creació de la nova plaça central, un espai ciutadà que articula els diferents edificis i oxigena aquest nou pulmó.