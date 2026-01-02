Els 25 protagonistes del 2025 a Terrassa

Com sempre, resulta molt difícil seleccionar un grup de persones en aquest filtre anual. En aquest cas, 25 corresponents a l'any que acabem d'acomiadar. Però ha de quedar clara una qüestió: els 25 personatges triats pel Diari de Terrassa per posar nom i rostre a un resum anual no sols apareixen en aquest recull pels seus mèrits o el seu simbolisme institucional. Els considerem representants comunitaris d'una ciutat plena de talent i de persones que dia rere dia posen l'espatlla per la seva ciutat i la seva gent.
Fotos: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón
Textos: Pilar Márquez, Joan Muñoz, Arnau Fort, Laura Massallé, Javier Llamas i Jordi Guillem
Isabel Marquès, presidenta de Prodis
Una vida lligada a la tasca altruista, vinculada a projectes d’atenció a col·lectius vulnerables, i essent un dels motors socials de Terrassa. Isabel Marquès va ser reconeguda amb la distinció Paul Harris Fellow del Rotary Club aquest any, i continua amb la seva implicació intrínseca al capdavant de la Fundació Prodis. Com a presidenta, lidera un projecte d’atenció i inclusió a persones amb discapacitat, centrat en una comunitat que integra les persones ateses en el dia a dia de Terrassa. El seu centre principal d’operacions, el Vapor Prodis, instal·lat a l’antic Vapor Cortès, s’ha convertit en un espai de moda: ha esdevingut un pol important de la vida cultural i social de Terrassa. La seva transformació arquitectònica, reconeguda amb un Premi LCA en la primera edició que organitza el museu estatal La Casa de la Arquitectura, exemplifica com el patrimoni industrial pot esdevenir motor d’inclusió social i vida comunitària.
Xavier Cardona, tinent d’alcalde de Territori i regidor de Mobilitat
Xavier Cardona s’ha consolidat com a peça clau del govern Ballart al capdavant de Mobilitat. El 2025 ha liderat políticament la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i encara el repte de la nova concessió del bus. Administrador de finques de professió i també responsable d’Urbanisme, aquest 2026 afrontarà reptes com la transformació de l’entrada sud o la pacificació del carrer d’Arquimedes. Segon tinent d’alcaldia de Territori i Habitatge, exerceix també com a portaveu titular del grup municipal.
Salvador Cristau, bisbe de Terrassa
Salvador Cristau va presentar la renúncia a l’abril, en complir els 75 anys, i resta a disposició de la Santa Seu a l’espera que es nomeni un successor, en un procés que es preveu llarg. Llicenciat en Dret, va assumir la diòcesi el 2022 després d’haver estat bisbe auxiliar, rector del Seminari i una figura clau en la seva fundació l’any 2004. Amb un perfil discret i de continuïtat pastoral, Cristau comença a tancar una etapa de consolidació de l’estructura eclesiàstica vallesana sota el lema “Sé en qui he cregut”, en un 2025 que també quedarà marcat per la mort del papa Francesc.
Javier García, portaveu adjunt del grup municipal del PSC
Javier García s’ha consolidat com la veu negociadora del PSC en els acords dels pressupostos per al 2026, formant un tàndem sòlid amb la portaveu Eva Candela. Com a portaveu adjunt del principal grup de l’oposició, ha defensat la responsabilitat i el sentit de ciutat per arrencar compromisos clau, com l’increment de 4,5 milions en manteniment urbà, la congelació del rebut de l’aigua de Taigua o el futur aparcament de Can Roca. Advocat, soci de la Creu Roja i secretari d’organització, García ha aportat un perfil pragmàtic i constructiu a l’estratègia liderada pel grup municipal socialista.
Mireia Bautista, vicepresidenta de Minyons
L’any de Minyons de Terrassa ha estat pel record: l’arribada a Cal Reig, establerts en els castells de gamma extra, una Diada per a la història amb el retorn als castells de 10 i la participació en una sèrie, “Pubertat”, que, sota la direcció de Letícia Dolera, ha estat premiada amb un Ondas. El màgic 2025 dels malves pot representar-se a través de la figura de la seva vicepresidenta, la Mireia Bautista. Va ajudar la Berta Huguet a convertir-se en la primera minyona a suportar un castell de gamma extra des dels baixos.
Antònia Ferrer, activista cultural i gegantera
Tot i no endur-se el Capgròs de l’Any, l’Antònia compta amb el reconeixement de tot el teixit popular de Terrassa. Fa 43 anys, el 1982, va ingressar al Drac de Terrassa, junt amb el seu marit, el difunt i enyorat Antoni Messeguer. Més tard, va fer el mateix als Geganters de Terrassa. Des de llavors, la seva implicació en la cultura popular de la ciutat ha estat del tot completa. Ferrer representa l’esperit de “bon rotllo i col·laboració” que caracteritza la colla dels Geganters, que aquest 2025 ha celebrat, per partida doble, el 175è i el 75è aniversari de les seves figures.
Jordi Voltas, director de l’Eseiaat
Terrassa viu en plena expansió universitària, essent ja el segon gran campus de Catalunya amb més de 10.000 estudiants matriculats a qualsevol dels graus de la ciutat. Bona part de culpa la té l’Eseiaat, que agrupa gairebé la meitat de l’alumnat de graus a Terrassa. Aquest any, l’escola ha viscut les seves segones eleccions després de la fusió dels seus dos organismes predecessors (ETT i ETSEIAT), amb Jordi Voltas com a nou director resultant. Així, s’ha convertit en el segon director de la història de l’Eseiaat després dels dos mandats i vuit anys al càrrec de Xavier Roca. Professor de la universitat des del 1994, podria dir-se que ha passat per tot arreu abans de ser al capdavant: va ser cap d’estudis l’any 2011, va tenir un paper fonamental en la construcció de la nova estructura acadèmica de l’Eseiaat en la seva fundació, i el 2021 va esdevenir sotsdirector de qualitat. Ara, amb el suport de la UPC, té per endavant un dels majors reptes que afronta Terrassa en l’àmbit universitari: consolidar l’arribada del nou Grau en Medicina de la UPC a la ciutat. Voltas ja va dir que l’Eseiaat és agent d’aquest creixement, i deixava entreveure les possibles sinergies que podien sorgir entre l’escola i el nou grau a través de la convergència del temari o amb interaccions constants.
Daniel Guillem, cap de la Policia Municipal
Arran de la marxa d’Antoni Flores, l’intendent Daniel Guillem va assumir el comandament de la Policia Municipal de Terrassa el gener del 2025. Amb 48 anys, és llicenciat en Dret, diplomat superior en Criminologia i expert en Direcció i Gestió de Seguretat Integral. Guillem va esdevenir intendent de la Policia Municipal de Terrassa el 22 de febrer del 2022. Va iniciar la seva carrera professional l’any 1996 com a agent de la Policia Municipal del Vendrell. Posteriorment, va formar part de l’Àrea Central de Criminalitat Internacional i de Crim Organitzat dels Mossos d’Esquadra, entre el 2005 i el 2009. Abans de venir a Terrassa va exercir d’Inspector Cap a la Policia Local de Cubelles. Durant el seu primer any al capdavant del cos policial terrassenc, la criminalitat a la ciutat ha baixat un 9,1%. Els furts, el tràfic de drogues o els delictes contra la llibertat sexual han estat algunes de les categories que més s’han vist reduides. En una entrevista al Diari de Terrassa fa tot just un any, just després d’accedir al càrrec, va defensar que “si algú se sent insegur a Terrassa, ho està, i hem de treballar perquè no se senti així, preguntar el perquè i en què podem ajudar-lo, pensar què passa quan l’estadística difereix de la percepció”.
Esther Lao, patrona de la Fundació Manuel Lao
Esther Lao té cura del llegat filantròpic de la seva família com a patrona de la Fundació Manuel Lao, que enguany celebra 20 anys donant suport a projectes estratègics d’inclusió social i ajuda a col·lectius vulnerables, amb especial atenció a la infància i la salut. Amb un tarannà discret però compromès, ha estat clau per enfortir els vincles entre la fundació i el teixit associatiu local, i impulsar col·laboracions internacionals a través d’ONG catalanes. Lao representa la continuïtat d’un projecte amb una clara vocació de retorn social.
Aniana Turull, propietària de la Pastisseria Turull
Filla de Joan Turull, fundador de la icònica pastisseria de Terrassa amb més de 60 anys, representa la quarta generació familiar dedicada al sector. Aquest any ha estat proclamada guanyadora de la quarta edició del concurs Millor Torró Artesà de Crema de l’Estat, del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Vam parlar amb ella i ens va explicar que el secret del seu torró és “jugar amb les textures: ha de ser cremós, s’hi ha de trobar l’ametlla i no ha de contenir conservants”. En aquest cas, el jurat va destacar especialment l’equilibri entre textura i sabor del seu torró de crema.
Esteve Picola, director general de MútuaTerrassa
Un dels majors canvis d’imatge de la ciutat –que està transcorrent al davant dels nostres ulls, de mica en mica– és la reforma de la façana de l’edifici de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Amb la implantació de 1.186 vidres fotovoltaics, generarà el 15% del consum anual i reduirà un 30% la demanda de climatització. Dirigida per Esteve Picola, MútuaTerrassa també està immersa en una gran commemoració que culminarà aquest 2026, amb la celebració del 125è aniversari de l’entitat, i el cinquantenari del seu edifici, que encararà els anys vinents amb una nova pell, més sostenible. L’hospital es manté en ple creixement assistencial, tecnològic i innovador i, sense anar gaire lluny, aquest 2025 ha rebut cinc premis IQVIA TOP 20, que reconeixen anualment la qualitat i l’eficiència hospitalària a l’Estat.
Marta Raventós, presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris
Marta Raventós, cofundadora i directora de l’estudi de disseny R-Estudio, ha assumit la presidència del Cercle Cecot de Joves Empresaris, en substitució de Ninna Torres, qui va ocupar el càrrec durant el darrer mandat i que deixava el Cercle en arribar a l’edat màxima establerta en els seus estatuts. Les línies de treball del seu mandat es dirigeixen a estructurar un espai de trobada i un marc de cooperació i participació d’aquest col·lectiu en projectes socioeconòmics que es desenvolupen a l’entorn territorial més proper amb èmfasi en la formació i capacitació, la consolidació d’una xarxa amb altres institucions i el posicionament del Cercle com a institució de referència en la representació de joves empresaris de Catalunya. A la 30a edició de la Nit de l’Empresa de la Cecot, Raventós va reivindicar la importància de fer comunitat: ”Emprendre és un viatge exigent, i quan el comparteixes amb altres joves empresaris, esdevé més ric, més sòlid i més transformador”.
Joaquim Agut, president executiu de Cirsa
Aquest 2025 ha estat un any clau per a Cirsa, marcat per la seva sortida a Borsa, que li ha permès captar fons per reduir deute i reforçar la seva estratègia de creixement. Sota la presidència executiva de Joaquim Agut, la multinacional del sector del joc i l’oci s’ha convertit en l’única empresa amb seu a Terrassa que cotitza actualment al mercat continu de la Borsa espanyola. La cotització de la firma s’ha mantingut estable durant els primers mesos, reflectint confiança dels inversors, mentre que els resultats operatius fins al setembre mostren duplicació de beneficis i increment d’ingressos, consolidant la solidesa financera del grup. Alhora, Cirsa ha reforçat la seva presència internacional amb adquisicions al Perú i Marràqueix, ha incorporat l’operadora de màquines recreatives Amusement Machines i ha impulsat projectes de sostenibilitat, com el reciclatge de naips.
Pilar Puértolas, directora general de Sanmy
Sanmy ha reforçat el seu paper com a empresa històrica i dinàmica del teixit industrial de Terrassa, coincidint amb la celebració dels seus 130 anys d’activitat com a embotelladora de begudes refrescants. La companyia ha posat en valor un model basat en la diversificació, la producció per a tercers i el desenvolupament de marques pròpies, alhora que manté una clara vocació de creixement. Aquest impuls s’ha vist reconegut amb la seva entrada al rànquing CEPYME500, que distingeix les empreses amb major projecció empresarial de l’Estat. La directora general de Sanmy, Pilar Puértolas, ha guanyat visibilitat institucional amb la seva incorporació a la Federació Espanyola d’Indústries d’Alimentació i Begudes (FIAB), reforçant la presència del lideratge terrassenc en els espais de decisió del sector a escala estatal.
Albert Jané i Òscar Expósito, fundadors i CEOs de Vytrus Biotech
Vytrus Biotech, la biotecnològica de Terrassa fundada i dirigida per Albert Jané i Òscar Expósito, ha consolidat aquest 2025 la seva trajectòria amb un creixement notable i reconeixement internacional. Segons l’avançament de resultats fins a setembre, les vendes interanuals de l’empresa (en els últims 12 mesos) se situen en els 7,8 milions d’euros. La firma ha apostat per la comercialització directa a Espanya i França. Al mateix temps, ha obtingut noves patents als EUA, ha estat repetidament premiada per la seva innovació i ha anunciat una inversió de 3,5 milions d’euros en una nova planta productiva a Terrassa, ampliant les instal·lacions per guanyar capacitat. També ha fet el salt a la negociació contínua a BME Growth, millorant visibilitat i liquiditat, consolidant Vytrus com un referent d’innovació.
Josep Armengol, president de Pont, Aurell y Armengol
Pont, Aurell y Armengol, l’empresa tèxtil familiar de Terrassa presidida per Josep Armengol, ha viscut aquest any una doble fita que combina arrel històrica amb expansió productiva internacional. La companyia ha celebrat 150 anys de trajectòria, un assoliment excepcional dins el teixit empresarial català que reflecteix la seva capacitat de reinventar‑se i adaptar‑se als canvis del mercat, des de l’origen tèxtil convencional fins a l’actual producció de teixits no teixits per al sector de l’automoció. Al mateix temps, ha completat el trasllat a una nova planta a la República Txeca, a Chotoviny, que gairebé duplica la capacitat productiva de les antigues instal·lacions a Planá nad Lužnicí i reforça la seva presència industrial europea com a proveïdor de moqueta per a interiors de vehicles.
Míriam Moukhles, actriu
El 19 d’octubre, Míriam Moukhles tornava a Terrassa, a casa, amb la seva companyia, que porta el seu nom i el del seu company, Joan Sentís, amb el resultat de La Moukhles & Sentís, per representar “Nodi: de gossos i malditos”. Amb aquesta obra, que va omplir el Teatre Alegria, l’actriu volia descobrir per a molts espectadors els maleïts de la contracultura llibertària dels anys 70. Nascuda a Terrassa el 1996, l’artista porta el nom de la ciutat arreu amb una trajectòria sòlida malgrat la seva joventut. Protagonista, el 2024, dels muntatges “Tots ocells” i “Anna Karènina”, Moukhles, originària del Barri Universitari-Cementiri Vell, va ser guardonada al juny amb els Premis Gent de Terrassa atorgats per aquest diari. Mesos abans, al març havia guanyat el Premi Revelació dels XXVII Premis de la Crítica d’Arts Escèniques.
Carles Martínez, actor
Aquest professional de l’escena, de múltiples escenes, va guanyar al novembre passat el premi Butaca Fundació SGAE del 2025 a millor actor secundari per la seva participació al muntatge “L’herència”, de Matthew López. L’obra és un ambiciós projecte representat al Teatre Lliure, de sis hores de durada, que reviu el món gay de Nova York al segle XXI en connexió amb l’herència de la sida. Mesos abans, a l’estiu, havia protagonitzat “Decadència”, obra inclosa en el festival Grec 2025 que es representa a la Sala Atrium de Barcelona. Carles Martínez (Terrassa, 1966) és actor de teatre, cinema i televisió i ha obtingut diversos guardons al llarg de la seva carrera.
Rosa Maria Ribera, directora del Cor Montserrat
Ànima coral, és pura passió per la música. La directora musical del Cor Montserrat, entitat que aquest any celebrarà el 60è aniversari, manté una activitat que traspassa aquesta institució per divulgar el cant coral arreu i convertir Terrassa en referent de la polifonia. Rosa Maria Ribera Mitjavila (1962) també és la directora musical del Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa, que al 2025 va arribar a la quarta edició i al juliol passat va portar a la ciutat quatre formacions d’alt nivell: Cappella Victoria Jakarta d’Indonèsia, el Grand Choir of Óbudai Árpád School d’Hongria, el CORO PoliEtnico de Torí, que va actuar amb el Cor de la UPC, i el World Youth Chor. Terrassenca de l’Any 2023, va dirigir l’Escola Municipal de Música.
Guillo Rist, cantant
El seu nom real és Mario Barrero i va néixer a Terrassa l’any 2002, però tothom el coneix pel seu nom artístic, Guillo Rist, amb el qual ha conegut la fama gràcies a la seva convincent participació a l’edició del 2025 del programa televisiu “Operación Triunfo”, presentat per la cantant Chenoa. Tant les estades com les gravacions d’aquest veterà programa s’han dut a terme un any més a Terrassa, al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), a l’antic Hospital del Tòrax. En Guillo no havia d’anar molt lluny de casa seva, però sí que ha arribat lluny en projecció artística amb la seva trajectòria en aquest esdeveniment acabat el passat mes de desembre. Va ser l’últim expulsat de l’edició, quedant-se així a les portes de la final del concurs, en el qual va deixar empremta amb un estil que combinava cant, coreografia i acrobàcia, i molta tenacitat. Unes hores després, en declaracions al Diari de Terrassa, Guillo Rist va apuntar alguns dels seus projectes de futur: iniciatives musicals, directes escènics i llançament de la seva carrera artística més enllà de l’acadèmia instal·lada durant uns mesos al PAC. De tot plegat va parlar amb Jordi Ballart durant la rebuda institucional que li va oferir l’alcalde de Terrassa el passat 27 de desembre.
Berta Abellan, pilot de trial
Berta Abellan Marsiñach (26 anys) no oblidarà mai el 7 de setembre del 2025 ni tampoc el nom de la ciutat anglesa de Geddington, situada entre Birmingham i Cambridge. Després de sis anys fregant la glòria, aquell diumenge es va proclamar amb tots els honors campiona del món de trial, convertint-se en la segona pilot catalana que aconsegueix aixecar el títol després de Laia Sanz. La pilot catalana s’havia quedat fins ara molt a prop del títol. Acumulava sis subcampionats mundials en els set últims anys. Amb aquest primer Mundial, l’egarenca es consolida com la gran referència del Trial GP a l’aire lliure. Va totalitzar 383 punts a la general, a 41 de la seva gran rival, la italiana Andrea Sofia Rabino. Abellan ha guanyat també el 2025 el Mundial “indoor”, així com el Trial de les Nacions amb Espanya.
Mariona Girabent, portera del Club Egara
La portera de l’equip femení del Club Egara Mariona Girabent no oblidarà mai l’any 2025. Tota una institució sota els pals de la porteria del conjunt del Pla del Bon Aire, la terrassenca es va poder proclamar davant la seva afició campiona de la Copa de la Reina de hockey. Es tracta del primer títol a nivell estatal tant per a ella com per a la resta de les seves companyes. En aquest exercici, a més, el Club Egara ha liderat la lliga de Divisió d’Honor femenina, amb un protagonisme només contestat pel Club de Campo, que va ser precisament el rival de les egarenques en aquella màgica final de copa guanyada per “shoot-outs”.
Jordi Carrera, entrenador de l’Atlètic femení
El mes de juny, Jordi Carrera va decidir posar el punt final a la seva etapa com a entrenador de l’equip femení de l’Atlètic Terrassa. Gràcies a la seva feina, el conjunt de Can Salas ha pogut consolidar-se a l’elit del hockey femení espanyol. No en va, en les seves dues darreres temporades com a inquilí de la banqueta de l’Atlètic va encadenar dos subcampionats de lliga. Més enllà dels resultats, Carrera va saber transformar l’equip, fer-lo créixer i consolidar-lo com un referent absolut dins del panorama del hockey femení estatal. La també egarenca Sílvia Bonastre ha agafat el seu relleu a la banqueta.
Musta Chadlioui Jr., boxejador
Terrassa ha estat una de les ciutats de referència dins la història de la boxa catalana i espanyola. En els darrers anys, pocs púgils han aconseguit arribar a dalt de tot. L’exemple més clar d’ascens fulgurant és el del terrassenc Mustapha Chadlioui júnior. Seguint les passes del seu pare i entrenador al Terrassa Boxing Club, aquest jove de només 18 anys ha signat un any 2025 per emmarcar. S’ha proclamat campió d’Espanya en la categoria jove dins del seu pes, els 67 quilos. Es tracta de l’únic boxejador terrassenc que acumula tres títols de campió d’Espanya en tres categories diferents. Ja ho havia estat en la categoria “schoolboys” i també en la júnior. Musta Chadloui va brillar de manera notable en el Campionat d’Europa que es va celebrar a Armènia. Va estar a punt de classificar-se per a la gran final, però va acabar penjant-se la medalla de bronze. Aquest ha estat, sens dubte, el seu gran any. Ha aconseguit la medalla d’or en el Torneig Internacional de Marín, celebrat a Galícia. Va repetir èxit a la Dual Match a terres franceses, així com al Torneig Internacional de l’Amistat celebrat enguany a la ciutat de Barcelona. També va pujar al graó més alt del podi al torneig internacional Boxam celebrat a Benidorm, un dels més prestigiosos d’aquesta categoria. El 7 de febrer del 2026 debutarà com a professional a casa.
Hugo González, nedador
El nedador Hugo González Oliveira (26 anys) s’ha convertit aquest any en un dels noms propis de la natació espanyola. L’especialista en braça va fitxar pel Club Natació Terrassa a principis de setembre del 2024. En la seva primera temporada a les ordres del tècnic Raúl Navalón ja va brillar amb llum pròpia, però aquest segon curs ha estat el de la seva eclosió. González va ser un dels grans protagonistes de la selecció espanyola a l’Europeu en piscina curta celebrat aquest mes de desembre a la localitat polonesa de Lublin, on va tenir una actuació destacadíssima i es va penjar fins a dues medalles. Es va proclamar campió d’Europa en els 200 estils i va fer bronze en els 4x50 estils, amb sengles rècords d’Espanya. El 2025 s’ha penjat set ors, cinc plates i dos bronzes en els campionats d’Espanya.