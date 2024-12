Els abocaments a l’Anella Verda

92 tones. Aquesta és una dada esgarrifosa. Ens expliquem. Es tracta de la quantitat de runes i deixalles que s’han trobat a l’Anella Verda i a les rieres. Estem parlant d’un àmbit natural d’un gran valor paisatgístic, ambiental i cultural. Doncs, aquí hi ha moltes persones que han decidit que era bona idea aboca-hi residus. De fet, s’hi troben estris vells, mobles, runes i fustes. L’Ajuntament de Terrassa destina un equip per a la neteja d’aquest entorn natural i, segons diuen, han incrementat en gairebé 36.000 euros la inversió extra per aquesta tasca. Però hauríem d’apel·lar a la responsabilitat dels ciutadans. Hi ha deixalleries que on es poden abocar qualsevol mena de residus. Aquesta conducta forma part del fet de viure en societat. Si això és important en l’àmbit urbà, encara ho és més en l’entorn natural. Tenim molta sort d’estar envoltats de l’Anella Verda amb els beneficis que això suposa per a la nostra salut. No podem espatllar-ho amb els nostres actes d’incivisme.