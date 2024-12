Les multes per als usuaris de patinets

Fa unes setmanes ens vam adonar que l’àrea de vianants del Centre s’havia omplert de senyals per regular la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). I és que fa temps que els patinets elèctrics són un problema a la ciutat. Tot i això, cal recordar que Terrassa va ser un dels primers municipis de l’Estat a regular, dins de les seves competències, aquest nou fenomen a través de l’ordenança municipal de mobilitat del 2021. El text, encara que la realitat del dia a dia sembli desmentir-ho, prohibeix la circulació dels VMP per les voreres i estableix que els patinets elèctrics, com les bicicletes, han d’anar per la calçada, en una relació de prioritat sobre la resta de vehicles, i sotmesos a les mateixes normes de trànsit. A la pràctica, és difícil veure el seu compliment. De fet, enguany s’han posat 1.500 multes per a conductors de patinets, la qual cosa suposa una mitjana de 4 al dia. A priori, sembla una xifra massa baixa i potser insuficient per conscienciar els incívics.