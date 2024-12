Un any ple de notícies

Si divendres fèiem al Diari de Terrassa una recopilació de les 24 imatges del 2024, aquest dissabte fem un repàs de tota l’actualitat dels últims mesos. Hem recollit les informacions que hem publicat aquest any en forma de notícies, reportatges, entrevistes i portades. D’aquesta manera, els lectors es podran fer una idea de tot el que hem viscut a la ciutat durant aquest any. I revisant aquestes pàgines s’adonaran que han passat moltes coses en tots els àmbits: polític, social, municipal, urbanístic, econòmic, cultural, esportiu… Vist així serem conscients que estem en uns moments de canvis, en els quals ser rigorosos a l’hora d’informar és clau. Els terrassencs ho saben i cada dia ens donen més suport, sigui a través de l’edició de paper com a través de la nostra web i xarxes socials. Per tant, només podem tenir paraules d’agraïment i de compromís per fer la nostra tasca. Som el mitjà de referència a Terrassa gràcies a aquests principis. Bon any a tothom!