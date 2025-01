L’agònica posició de Dani Olmo

El futbolista terrassenc del Barça Dani Olmo s’ha convertit, sense voler-ho, en la gran notícia esportiva de l’època nadalenca, una època en què escassegen les notícies de caràcter esportiu. El davanter va signar a l’estiu el seu contracte amb el Barça, el seu club de tota la vida. Ja llavors no va poder ser inscrit a la Lliga. Només la lesió de llarga durada de Christiansen va permetre que pogués jugar de manera provisional.

Tothom va donar per fet que el club trobaria els diners necessaris per inscriure el jugador abans d’acabar el 2024. Però l’any es va acabar i el club no va fer els deures. Ara sembla que el club recorrerà davant el Consejo Superior de Deportes. I si també perd, anirà a la justícia ordinària.

Mentrestant, el terrassenc s’entrena amb l’angoixa de no saber a quin equip jugarà els mesos que queden per acabar la temporada. Algunes veus apuntaven ahir que la Federació es podria posar del costat del Barça, però tot el que hi ha són rumors.