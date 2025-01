Dues visites per començar el 2025

Aquest divendres han visitat Terrassa el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero. El primer ha volgut conèixer de primera mà els laboratoris de recerca i docència de l’Eseiaat i ha pogut comprovar com la UPC té en la ciutat de Terrassa la millor aliada. L’Eseiaat acull avui més de 4.000 estudiants i en els seus mil dos-cents anys d’història ha aportat al teixit productiu català més de 40.000 enginyers i enginyeres altament qualificats. Tot un orgull per a la universitat catalana i també per a la ciutat. A la mateixa hora que Illa, Josep Lluís Trapero ha visitat l’antic edifici dels jutjats, que ha d’esdevenir una gran seu policial al bell mig de la Rambla, amb una comissaria compartida per Mossos d’Esquadra i Policia Municipal. Un projecte que ha de contribuir a millorar la percepció de seguretat a la ciutat. Dues visites, doncs, oportunes i que situen Terrassa a l’agenda política.