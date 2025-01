L’oportunitat del canvi energètic

A Terrassa ja hi ha 1.744 plaques fotovoltaiques, que produeixen 20.540 kW. La ciutat es consolida com el tercer municipi català en volum d’instal·lacions, després de Sant Cugat i Barcelona i en potència generada després de Barcelona i Gurb. I no només això. S’ha de tenir en compte el creixement del sector en només tres anys. Si més no, l’any 2022 hi havia 382 instal·lacions fotovoltaiques. Un cop superada la crisi energètica, l’increment de preus dels rebuts, la reducció de tipus d’interès bancaris i els ajuts públics, el sector s’està ressituant. Com passa sovint en l’àmbit econòmic, aquest “boom” s’estabilitzarà i, finalment, l’aposta per l’autoconsum s’haurà d’impulsar a través de les comunitats energètiques. Això sí, caldria que les administracions tornessin a fomentar aquest tipus d’energies netes amb noves ajudes, que facin que les comunitats de veïns vegin el canvi de model com una oportunitat.