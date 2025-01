Un regal ple de reptes

L’última joia de la corona es diu Vapor Ros. La Generalitat va entregar ahir el conjunt industrial a la ciutat. Durant aquest últim any hem parlat molt de la segona vida que hem donat als antics vapors industrials a Terrassa. Sens dubte, estem en disposició de dir que som únics en la conservació d’aquest patrimoni industrial. Aquest és un valor que hem de mantenir i fomentar, perquè ens aporta un tret diferencial molt rellevant. La rehabilitació del conjunt tèxtil, però, és un repte. Costarà al voltant de 40 milions d’euros. Per això, aconseguir el finançament per tirar endavant aquesta reforma serà complex. Evidentment, es necessitarà coŀ laboració publicoprivada. Un cop s’hagi dut a terme aquesta rehabilitació, el repte serà un altre: donar un ús a l’equipament que sigui del nivell que es mereix el vapor. De propostes no en faltaran. El Museu d’Art Local n’és una. S’està redactant un pla d’usos per definir què s’hi fa. En defi nitiva, ja tenim el vapor, ara queda molta feina al davant.