La Festa Major ens ha donat la fórmula per aturar Vox

La Festa Major és de la ciutat, no és dels polítics. És un moment de celebrar la nostra identitat i la nostra unitat com a ciutat.

És un moment en què tots, independentment del que pensem o del que creguem, celebrem conjuntament que som terrassencs, que estem orgullosos de formar part d’aquesta ciutat. Ho fan tots els ciutadans i ho fem també els polítics, i probablement el Ball de Plaça és el moment en què això es veu més clar. Aquells que normalment confrontem idees als plens, a les comissions i als mitjans de comunicació per un dia ballem junts per celebrar la nostra ciutat, per celebrar que tots som terrassencs. Som representants públics de tota la ciutadania de Terrassa, i com a tals participem de la festa, com a representants, no com a protagonistes. L’única protagonista és la ciutat.

Diumenge, els regidors de Vox van demostrar que no els importa la ciutat ni les seves tradicions, volien ser ells els protagonistes a tot preu. No només es van saltar les normes del protocol de Festa Major, es van saltar les normes més bàsiques d’educació i de democràcia. Van voler passar per davant de l’alcalde i de tots els regidors per desplegar una pancarta amb un missatge d’odi i de confrontació clara amb tots els ciutadans que omplien la plaça. L’odi no pot passar mai per davant de la democràcia, per això representants de tots els partits vam fer un pas endavant per aturar aquella situació. L’odi no és llibertat d’expressió.

La reacció dels regidors de Vox encarant-se de forma violenta amb l’alcalde i la resta de regidors va ser inadmissible per a qualsevol representant públic. Ens voten per defensar les idees amb el vot i la paraula, mai per apel·lar a la violència ni física ni verbal, i menys encara per fer-la servir. Sembla que a Vox li incomoda, però estem en una democràcia en la qual aquest tipus d’actituds no tenen espai i mai en tindran. La prova és que tots els partits de forma conjunta vam signar un manifest de rebuig cap a aquests fets, i és un orgull com a ciutat que l’extrema dreta ens trobi a tots units defensant la democràcia sense fissures.

Però ni tan sols fent això Vox va ser capaç de guanyar el protagonisme que esperava. Els representants públics vam actuar units i ràpid, però el més important va ser la reacció dels grups de cultura popular i del conjunt de la ciutadania. No es va cedir ni un moment de protagonisme a aquells que només venien a generar odi i confrontació. Tots teníem molt clar que el protagonisme era de Terrassa i de la seva Festa Major, per això els grups de cultura popular no van aturar-se ni un segon a donar importància a l’actuació de Vox. Minyons i Castellers no van aturar els seus pilars ni un moment durant l’intent d’espectacle de Vox, i en acabar els castells els dansaires de l’Esbart Egarenc van obrir el Ball de Plaça amb tota la naturalitat.

Així s’aturen els missatges d’odi i els comportaments antidemocràtics de Vox, amb contundència democràtica i amb la força d’una ciutadania que no perd ni un moment en caure a les seves provocacions. Aquesta és la força que necessitem cada dia en aquesta ciutat i en plena Festa Major hem demostrat que podem fer-ho. No permetrem en cap moment que ens arrosseguin al seu marc mental, en el qual és normal desplegar una pancarta insultant a tota la ciutadania que es concentra en una plaça per Festa Major, igual que no acceptarem mai com a normal anar a provocar davant de centres educatius i religiosos amb samarretes que insulten l’origen o la fe de les persones que estan al davant. I tampoc considerarem mai normal enfrontar-se físicament amb l’alcalde de la ciutat, amb els seus regidors i fins i tot amb les forces policials.

Vox va intentar ser el protagonista i dinamitar la Festa Major, però es va trobar al davant uns representants polítics i una ciutadania que van respondre junts i amb força, que el que ens uneix a tots és Terrassa i és la democràcia. Tenim la fórmula, apliquem-la cada dia i a cada racó de la ciutat. L’esperit que vam viure en el Ball de Plaça de Festa Major és el que necessitem sempre. Així s’atura Vox, així es defensa la democràcia.