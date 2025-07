Cap a una nova governança industrial: un compromís de futur per al Vallès Occidental

El Vallès Occidental ha estat històricament un dels principals motors industrials de Catalunya.

Amb gairebé 6.500 milions d’euros de valor afegit brut, prop de 85.000 llocs de treball i més de 3.500 empreses, la indústria continua sent el pilar de la nostra economia comarcal. Aquest pes, però, no és un llegat immutable: és una responsabilitat. I avui, aquesta responsabilitat ens interpel·la a tots —administracions locals, teixit empresarial, sindicats i entitats de coneixement— a fer un pas més: consolidar una nova estratègia compartida, amb una mirada llarga, ambiciosa i transformadora.

No partim de zero. Comptem amb una trajectòria de més de dues dècades de concertació territorial, iniciada amb el primer Pacte per l’Ocupació i consolidada amb el Pacte per la Reindustrialització signat fa deu anys. El nostre model no és la improvisació, sinó la suma d’esforços sostinguts, amb la voluntat de construir consensos amplis i duradors.

Ara, el repte és majúscul. La indústria del segle XXI ha de ser sostenible, digital, arrelada i atractiva per al talent. Hem identificat els grans reptes que ens condicionen: la modernització dels nostres polígons d’activitat econòmica, la necessitat urgent de garantir subministraments energètics competitius i verds, la captació d’inversions, la millora del transport de mercaderies, la qualificació professional i la incorporació de nova mà d’obra, especialment jove i femenina. Tot això requereix una nova escala de col·laboració i d’impacte.

Per això, des del Consell Comarcal del Vallès Occidental estem impulsant la nova estratègia d’indústria, de la mà dels ajuntaments, organitzacions empresarials, sindicats i universitats. Un espai de governança amb un Plenari d’Indústria de màxim nivell institucional, grups motors especialitzats i una Agenda Vallès que permeti fer lobby conjunt i incidir arreu.

Aquesta voluntat de treball conjunt s’estén també al conjunt d’institucions del nostre país. El Vallès Occidental aspira a ser un actor central del Pacte Nacional per la Indústria, no només com a territori receptor de polítiques, sinó com a part activa en la seva definició i orientació. Perquè el Vallès Occidental té molt a aportar —i a guanyar— en una visió industrial de país.

Ens proposem avançar braç a braç amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu de sumar esforços, compartir diagnòstics i coordinar actuacions. Som conscients que molts dels reptes que afrontem exigeixen una resposta a escala de país, i per això cal sumar estratègies, alinear inversions i reforçar la concertació institucional.

Aquest marc estratègic ens ha de permetre anar més enllà de les bones intencions. Cal evitar la duplicitat de serveis, optimitzar els recursos i fer que cada acció tingui una traducció tangible sobre el territori. Això vol dir, per exemple, connectar millor el que ja existeix: els serveis d’intermediació i formació ocupacional, els programes d’innovació tecnològica, les iniciatives de sostenibilitat energètica. I vol dir, també, fer-ho visible: que empreses i persones coneguin, accedeixin i valorin el que des del sector públic s’està fent per impulsar la indústria.

Estem davant d’una oportunitat per reforçar la capitalitat industrial del Vallès Occidental, posicionar-nos davant dels grans canvis globals i garantir una economia més resilient, equitativa i pròspera. Però això només serà possible si som capaços de treballar des del convenciment que ningú pot avançar sol.

Des de la nostra ciutat hem de ser capaços de poder marcar una estratègia industrial en consonància amb la resta de la comarca, com a punt de llança d’aquest ecosistema industrial. Els socialistes fa temps que ho reclamem: Terrassa ha d’exercir el lideratge que se li pressuposa, també en la promoció industrial de la comarca. Els agents econòmics i socials i els centres tecnològics i del coneixement del territori hi estan disposats, però no és suficient. Cal l’empenta institucional i el convenciment de l’administració pública.

Convido, doncs, tots els actors del territori a fer-se seva aquesta estratègia. No com un document més, sinó com un full de ruta viu i compartit, que exigeix lideratges compartits, compromisos ferms i una actitud proactiva. Perquè el futur industrial del Vallès Occidental no s’escriurà des de la comoditat, sinó des de la cooperació i l’acció concertada.

El temps d’impulsar la indústria és ara. I és una responsabilitat que assumim, conjuntament.