Viure instal·lats en l’engany

Rosa Ferrer, professora d’infermeria

“Educar no és donar carrera per viure, sinó temperar l’ànima per a les dificultats de la vida”, Pitàgores, filòsof i matemàtic grec (Grècia, ? – Itàlia 490 aC).

Que la vida té dificultats ho sabem tots els que ja fa uns anys la vivim. La gran però senzilla pregunta és: ens hem o s’han preparat per afrontar-les? Hi ha dificultats previsibles per a les quals la preparació serà bàsica per superar-les. I les imprevisibles, en què la preparació i educació del caràcter ens ajudarà a encaixar-les i superar-les, sense la formació en humanitats. No parlo tan sols d’una assignatura sinó també de l’educació/formació en el si de la família, la vida pot arribar a ser invivible, i per tant ens submergim en un engany que donem per fet, però és una gran mentida, ens la farà millor, o més agradable sense pensar que ja no l’estem vivim. Acabem vivint una cosa que algú imagina i construeix per nosaltres sense tenir-nos en compte. Ara bé, ens ho acabem creient i assumint com si fos real. Ho expliquem reproduint el que ell o ells volen com si fos real i pensat per a nosaltres. El que sí que tenen en compte és la seva butxaca i el seu poder, cada dia més fort. Amb dos o tres exemples ho veurem molt clar.

Elon Musk, la persona més rica del món, està aconseguint ser la més influent. Les seves piulades basades en les mentides i l’extremisme que ningú pot controlar, ja que ell és l’amo de la plataforma des d’on les fa, estan afectant multitud de gent, sobretot jove, i la porta com un ramat cap a l’extrema dreta als Estats Units, però interferint també, i molt a Europa, on alguns estats comencen a alarmar-se, ja era hora! Els satèl·lits Starlink (el 30 de novembre del 2024 en consten 7.455 unitats orbitant al voltant de la Terra, amb la idea inicial d’arribar a 12.000, que ara sembla ha passat a 40.000), segons la seva versió, són perquè tot el món tingui Wi-Fi. De veritat ens ho podem creure? Bé, que tothom tingui Wi-Fi sí, però amb el cost assumit que si fins i tot una aspiradora “roomba” a través del wifi envia imatges… A partir de ja aquest senyor tindrà imatges, so, etc., és a dir, tot el que passi tant a dins de casa com al carrer de qualsevol lloc del món. Per tant, tindrà les eines per crear amb la IA tot allò que faci falta per entrar a la nostra ment i canviar-la, si no la tenim ben formada i sobretot crítica, al seu gust. Això ens afecta a tots, però sobretot els joves que estan en fase de creixement i formació.

Mark Zuckerberg, fa uns dies, llegíem que “renunciava al seu sistema de verificació de vídeos i notícies”, alguns mitjans parlaven de “l’elonització” de Zuckerberg. Això, a partir d’ara, ho fessin els particulars quan ho llegissin, vaja, més mentides a les xarxes, que és el que llegeixen els joves. Per tant, més “atontament” general. Evidentment per diners, a part d’acostar-se al nou govern dels Estats Units!

A través de la IA podem ressuscitar els morts, parlar i interactuar amb ells. A veure, de veritat algú pot creure que això és normal? Ja hi ha persones enganxades al xat parlant nit i dia amb els seus morts. I no, no és ni sa ni normal, quan algú ens diu que ha somniat amb una persona morta el primer que ens passa pel cap és “pobra”. Però aquesta persona fa una vida normal i interactua amb persones vives, cosa que no fa la persona que xateja amb una IA i pot tenir el seu holograma al costat (això sí que és una veritable fantasmada!). Aquesta li diu tot el que vol sentir amb la veu de la persona estimada morta. Fa uns dies em deia un adolescent: “El ChatGPT és qui millor m’entén”, jo li vaig explicar que no l’entenia, sinó que li deia tot allò que volia sentir. Es va quedar mirant-me i va dir: “Però em fa sentir el millor”. Ens ho hem de fer mirar, no podem deixar els joves i la gent feble en mans de la IA, com a mínim els hem de donar eines per tenir criteri i pensaments propis.

Com molt bé diu Emilio Lledó, filòsof espanyol: “A mi em crida l’atenció que sempre es parla, i amb raó, de la llibertat d’expressió. És obvi que s’ha de tenir això, però el que s’ha de tenir, principalment i primàriament, és llibertat de pensament. Què m’importa a mi la llibertat d’expressió si no dic més que imbecil·litats? Per a què serveix si no saps pensar, si no tens sentit crític, si no saps ser lliure intel·lectualment?”.

Aviat tan sols hi haurà cacatues repetint sense parar el que es diu a les xarxes socials o les IA sense pensar el que es diu. Bé, ja n’hi ha molts parlant així.