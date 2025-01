Propòsits d’any nou

Meritxell Lluís i Vall, portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa

Des de Junts per Terrassa encarem el 2025 amb uns propòsits clars per a Terrassa.

Sense renunciar a l’ambició i aprofitant-la amb accions clares. Des del compromís de formar part del Govern municipal i sent conscients que som actors principals dels canvis que necessita aquesta ciutat, des de Junts tenim l’ambició, el compromís i la claredat necessàries per fer-ho.

El pressupost municipal per al 2025 ja marca quines seran les inversions i els projectes que volem desenvolupar en aquest any com a equip de govern. Però més enllà de les inversions, tenim reptes com a ciutat als quals cal donar resposta, i en molts casos una resposta conjunta entre l’Ajuntament i la societat civil.

En primer lloc, hem de treballar perquè Terrassa generi més llocs de treball i de més qualitat, una de les principals preocupacions dels terrassencs i terrassenques. La millor política social és la generació d’activitat econòmica, la creació de llocs de treball; i el 2024 l’atur ha baixat un 4,6%, però encara hem de seguir treballant, ja que continuem amb una taxa d’atur superior a la del país. Per tant, cal treballar per incrementar l’atractivitat i la competitivitat dels polígons d’activitat econòmica de Terrassa per tal d’oferir un entorn de qualitat que permeti el manteniment de l’activitat (i la seva millora competitiva), però també l’atracció de noves empreses, així com fomentar la innovació i facilitar la transició cap a un model econòmic en què la convivència entre la indústria, la sostenibilitat i el coneixement sigui un dels instruments competitius de les empreses del municipi i s’afavoreixi la creació d’ocupació. Això demana treballar braç a braç amb les empreses i comerços de la ciutat.

I un segon repte per a nosaltres implica continuar construint una ciutat de drets, una ciutat que no deixi ningú enrere i que sigui capaç de projectar-se amb tota la seva diversitat. Una ciutat en què totes les persones se sentin reconegudes i protegides en les seves múltiples diversitats i puguin aportar i participar de la construcció de la seva ciutat, sigui de manera individual com a través del teixit associatiu o altres agents de la ciutat. Una ciutat segura i capaç de millorar els seus carrers, l’espai públic com a element de cohesió social. Però mentre que alguns creuen que això se soluciona des de la divisió, l’enfrontament i l’assenyalament col·lectiu, nosaltres estem convençuts que això implica reforçar el diàleg entre les entitats, els partits polítics i tots els actors que conformen la nostra ciutat. Creiem que es tracta d’un tema que no només implica la policia, sinó que és una feina de tots. Necessitem un compromís que enllaci des de l’educació fins a la seguretat, des del tercer sector fins al comerç, des de la cultura fins a l’economia. Cal sumar entre tots i treballar conjuntament perquè Terrassa sigui una ciutat de drets per a tothom.

Dos propòsits per al 2025. Dos objectius en els quals ens comprometem a treballar des de Junts per donar resposta a les principals necessitats dels terrassencs i terrassenques. Compromesos sempre.

Nota de l’editor: el Diari de Terrassa obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.