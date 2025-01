Tendències en sostenibilitat empresarial per al 2025

Marianella Pereira, responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible i Business Process Manager de la Cambra de Comerç de Terrassa

En el marc d’una economia global caracteritzada per l’augment de la incertesa geopolítica, econòmica i climàtica, el 2025 es perfila com un any decisiu per al desenvolupament de la sostenibilitat empresarial.

Les tensions internacionals, com el conflicte entre Ucraïna i Rússia, el retorn de Trump a la presidència dels Estats Units, la potencial escalada de les tensions entre la Xina i Taiwan, les disputes comercials globals i les crisis en cadenes de subministrament han alterat les bases del comerç internacional. Al mateix temps, la inflació persistent i l’alentiment del creixement econòmic en alguns mercats generen preocupacions sobre la viabilitat financera de moltes empreses. Aquesta situació se suma a les exigències creixents en matèria de sostenibilitat i regulació, que afecten directament el sector privat. En aquest context, les empreses, especialment les pimes, s’enfronten a reptes globals que inclouen l’adaptació a una normativa ESG (environmental, social and corporate governance) més estricta, la necessitat de digitalització, la descarbonització i la gestió dels riscos derivats del canvi climàtic.​

Reptes globals per a les empreses

Riscos geopolítics i proteccionisme comercial. Les empreses operen en un entorn internacional més fragmentat, amb un augment del proteccionisme i polítiques de sobirania estratègica a Europa i altres regions. Això pot limitar l’accés a mercats globals, elevar els costos de les matèries primeres i complicar les cadenes de subministrament. L’estratègia de diversificació i localització de la producció (“nearshoring”) s’ha convertit en una prioritat​​. Impactes climàtics i transició energètica. L’escalfament global i els fenòmens meteorològics extrems —com sequeres, inundacions o onades de calor— estan afectant sectors clau com l’agricultura, la construcció i el transport. Alhora, la transició cap a fonts d’energia neta genera costos inicials significatius per a les empreses. Evolució tecnològica i digitalització. La revolució digital i la intel·ligència artificial continuen transformant sectors sencers, però també augmenten la desigualtat tecnològica entre les empreses que poden permetre’s invertir en innovació i les que queden enrere. La manca de competències digitals en una part important de la força laboral és un altre obstacle que les empreses hauran de superar​​. Augment de la regulació ESG i pressió social. Les empreses s’enfronten a un conjunt creixent de regulacions en matèria de sostenibilitat, com la CSRD (“corporate sustainability reporting directive”) a Europa, que exigeixen transparència en l’impacte ambiental i social. Paral·lelament, consumidors i inversors demanen cada cop més responsabilitat corporativa, i penalitzen les marques que no compleixen les seves expectatives de sostenibilitat i ètica​​. Aquest conjunt de factors crea un entorn ple de reptes, però també d’oportunitats. Les empreses que adoptin un enfocament proactiu cap a la sostenibilitat i la innovació estaran més ben posicionades per competir i prosperar en aquest panorama canviant.

Principals tendències per al 2025 en temes de sostenibilitat

1. Increment de les regulacions sobre sostenibilitat: la directiva CSRD i la seva imminent transposició a l’Estat espanyol (futura Llei d’informació empresarial sobre sostenibilitat – LIES) exigirà a les grans empreses l’elaboració d’informes detallats sobre sostenibilitat.

En aquest marc, tot i que les pimes no hi estan obligades, es veuran afectades si són part de la cadena de valor de grans organitzacions, les quals els requeriran informació​​ per complementar el seu report.

Alhora, normatives com la taxonomia de la Unió Europea i les directives sobre economia circular imposen nous requisits per reduir emissions, optimitzar la gestió de residus i garantir la traçabilitat dels productes​​.

2. Adaptació a l’agenda verda i tecnologies emergents. La descarbonització i la integració de tecnologies sostenibles són prioritàries. Això inclou energies renovables, gestió eficient de recursos i digitalització per millorar processos i reduir costos operatius​​.

3. Creixement de les exigències dels inversors i consumidors. Els inversors prioritzaran projectes alineats amb els criteris ESG, mentre que els consumidors demanaran més transparència i productes sostenibles. Això obliga a innovar en models de negoci, incorporar pràctiques d’economia circular i fer informes accessibles​​.

4. Necessitat de col·laboració i finançament sostenible. A mesura que es despleguen les diferents normatives i, per tant, les obligacions per a les empreses, seran crucials ajudes i eines de finançament per impulsar projectes sostenibles i innovació. La col·laboració entre empreses, governs i entitats financeres serà clau per aconseguir-ho.

5. Transparència i lluita contra el “greenwashing”. Les normatives com la Directiva d’al·legacions ecològiques i la futura Llei d’informació empresarial sobre sostenibilitat (LIES) impulsen les empreses a ser més transparents en les seves afirmacions de sostenibilitat. Això significa que hauran de proporcionar dades verificables per justificar les seves afirmacions ecològiques i evitar així el “greenwashing” i fomentar més confiança dels consumidors.

Impacte per a pimes i grans empreses

Pimes. Les petites empreses tenen l’oportunitat de millorar la seva competitivitat adoptant pràctiques sostenibles que incrementen la seva reputació i atreuen clients i inversors.

Eines digitals i eines de finançament, com ajuts i subvencions disponibles, poden ajudar-les a complir amb els nous estàndards normatius i a introduir la sostenibilitat en els seus negocis. Grans empreses.

Es troben al centre de la pressió reguladora i social.

Hauran de garantir informes de doble materialitat i alinear les seves operacions amb els objectius climàtics globals. Això pot significar costos inicials elevats, però també beneficis a llarg termini gràcies a més eficiència i reputació millorada​​.

Per preparar-se per al 2025, les empreses haurien de:

1. Establir un pla estratègic de sostenibilitat alineat amb els criteris ESG i adaptat a les normatives aplicables​​.

2. Incorporar tecnologies digitals i eines d’anàlisi per monitorar el seu rendiment ambiental i social en temps real​.

3. Fomentar la formació interna en temes de sostenibilitat i tecnologia, i assegurar que els equips entenguin i adoptin les noves pràctiques.

El 2025 promet ser un any decisiu per a empreses de totes les mides, amb reptes que poden convertir-se en motors de creixement i innovació si s’aborden amb estratègia i proactivitat.