Consensos per a l’economia

Millora de la competitivitat fiscal a Catalunya, modernització del marc laboral, transició energètica a les pimes, desenvolupament d’infraestructures, enfortiment del sector industrial i un model de finançament per a Catalunya. Aquests són els eixos de treballs estratègics per al 2025 que proposa la Cecot. De fet, aquestes són les necessitats empresarials de l’economia catalana. Malgrat l’increment del PIB, la Cecot ha mostrat un optimisme prudent, contingut i moderat. Si més no, darrere de les xifres positives, la realitat i el dia a dia de les empreses no és tan maca. La caiguda de la productivitat, la manca de treballadors qualificats i l’envelliment són problemes estructurals que necessiten un treball a fons. Sense oblidar la pèrdua de teixit industrial. Davant d’aquesta situació, ara és el millor moment perquè empresaris i administració assoleixin consensos pel bé del futur de l’economia catalana.