“Ho creus això?” (Jn 11,26)

Salvador Cristau Coll, bisbe de Terrassa

Cada any, del 18 al 25 de gener, celebrem l’octavari —vuit dies— de pregària per la unitat dels cristians, i durant aquests dies, cristians de totes les confessions religioses de tot el món ens unim en una pregària comuna per demanar que es compleixi el desig de Jesús:

“Que tots siguin u, com tu pare estàs en mi, i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat” (Jn 17, 21).

El tema d’aquesta Setmana de Pregària, “Creus això?”, està basat en el diàleg entre Jesús i Marta quan va visitar la casa de Marta i Maria a Betània després de la mort del seu germà Llàtzer. Ella li va respondre: “Sí, Senyor: jo crec que tu ets el messies, el fill de Déu, el qui havia de venir al món”. (Jn 11, 27). La pregunta de Jesús s’adreça també a nosaltres, creiem que Jesús és veritablement el fill de Déu?

Aquest any es commemora el 1700è aniversari del primer Concili Ecumènic cristià, celebrat a Nicea, a prop de l’antiga Constantinoble, l’any 325 dC. Aquesta commemoració és una oportunitat única per reflexionar i celebrar la fe cristiana comuna, expressada en el credo formulat durant aquest concili, una fe que roman viva i fecunda als nostres dies i que proclamem els diumenges a la missa dominical. La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 2025 és una invitació a retornar aquesta herència comuna i aprofundir en la fe que uneix tots els cristians.

El Concili de Nicea va ser convocat per l’emperador Constantí quan l’Església, acabada de sortir de la clandestinitat i la persecució, començava a experimentar com n’era de difícil compartir una mateixa fe en els diferents contextos culturals i polítics de l’època.

L’acord sobre el text del Credo consistia a definir el fonament essencial sobre el qual edificar les comunitats locals que es reconeguessin com a Esglésies germanes. A les dècades anteriors havien sorgit desacords entre els cristians, disputes que versaven sobre assumptes molt diversos, sobretot el tema de la naturalesa.

de Crist i la seva relació amb el pare. El text del Credo aprovat utilitzava la primera persona del plural, "Creiem…", aquesta forma posava l'èmfasi a expressar una pertinença comuna. Com ja he dit és una de les fórmules que recitem cada diumenge a l'Eucaristia.

La Setmana de Pregària per la unitat dels cristians d’aquests 2025 ens convida, doncs, a inspirar-nos en el llegat de fe que tenim en comú i a aprofundir en la fe que uneix tots els cristians. En alguns llocs aquesta pregària s’expressa amb una pregària conjunta, que nosaltres tindrem divendres dia 24 de gener a les set de la tarda a la Catedral del Sant Esperit.

Creiem en Jesucrist, el fill de Déu, el messies que havia de venir al món, i creiem en el seu amor, que ha de ser el fonament de la unitat: “Tal com el pare m’estima, també jo estimo a vosaltres, manteniu-vos en el meu amor” (Jn. 15, 9).