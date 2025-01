“Revictimització: quan la Justícia esdevé injustícia”

Lluïsa Melgares, Regidora de Polítiques de Gènere

Durant l’interrogatori, el jutge va fer preguntes innecessàries, irrespectuoses, inapropiades, agressives i revictimitzants.

Inclús podríem dir que il·legals o contràries a la Llei d’Igualtat, com ara qüestionar la credibilitat de la víctima i fer preguntes sobre detalls íntims, fins i tot, preguntar a la víctima sobre les intencions del presumpte agressor quan es treu el membre “viril”.

Sembla que aquest jutge no té formació en violència masclista per tractar fets importants que es denuncien al seu jutjat.

Qualsevol que visualitzi el vídeo de l’interrogatori es queda sense ganes ni força de denunciar, i el que el Consell General del Poder Judicial hauria de fer immediatament, davant de les milers de queixes que ha rebut, és suspendre cautelarment aquest jutge de les seves funcions (perquè queda clar que no les coneix), així com obrir una investigació per esbrinar si aquest tipus d’interrogatori a les víctimes és habitual, per corregir la perversió del sistema.

D’una banda, es qüestiona a les víctimes si denuncien a través de les xarxes i no denuncien als jutjats. Si es denuncia davant de les autoritats, el sistema judicial hauria de ser un entorn segur per a elles, no una batalla en què es perpetua la violència patriarcal.

Les agressions sexuals són una de les pitjors formes de violència i les denúncies haurien de provocar reflexió social, no generar més violència sobre la persona agredida o dubtes sobre la veracitat del que ha patit.

Casos com el del magistrat Carretero posen el focus en la violència institucional perquè en aquesta part del món, en una societat avançada, les dones encara enfrontem discriminació i violència, malgrat els drets adquirits, malgrat la llei.

Tot i les campanyes per denunciar la violència masclista, el sistema sovint revictimitza les dones que s’atreveixen a denunciar. La societat ha de donar suport a les víctimes i rebutjar la creença que “hi ha moltes denúncies falses”, ja que està demostrat que són anecdòtiques.

Les dones no estem soles, però la societat ha de continuar formant-se per acompanyar les dones víctimes de violència masclista en el seu procés de recuperació.

Germana, jo sí que et crec. Ni una més.

Gràcies als moviments feministes, associacions de dones feministes, i a totes les persones feministes.

