Embolica que fa fort!

La Mesa de Contractació de la licitació per a la gestió del complex esportiu conegut com les Palmeres va acordar fa un parell de setmanes proposar a Depor 4 Siglo XXI SAU l’adjudicació del seu contracte per ser l’oferta que havia obtingut major puntuació en la fase de concurs. La concessió serà per als propers 20 anys. Que la guanyadora fos una empresa de fora va ser una sorpresa, tenint en compte que hi havia altres tres candidatures de la ciutat. Per això, era d’esperar que hi hauria accions al respecte. La primera ha estat de la UTE Terrassa FC-Áccura, que ha presentat un recurs acompanyat d’un comunicat del club carregant contra l’Ajuntament. A l’espera de la reacció dels altres dos candidats, la tramitació de l’adjudicació també s’ha enredat. S’havia d’aprovar al ple de divendres per accelerar el procés, però a última hora els grups polítics municipals van acordar que es votarà en junta de govern i de manera urgent. Tot plegat un embolic que fa fort!