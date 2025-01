Sobre el pàrquing del portal de Sant Roc

Ariadna Garriga, presidenta de l’associació BiTer

El 2024, Terrassa va rebre d’Europa 4 milions d’euros dels anomenats fons Next Generation després que el nostre ajuntament ho demanés.

Un dels principals objectius d’aquests fons és equilibrar la diferència en infraestructures de mobilitat sostenible que hi ha entre Espanya i els altres grans països europeus, més avançats en aquesta matèria.

Europa ens regala aquests diners per evitar que l’excusa de falta de recursos econòmics ens deixi encara més enrere, fent un esforç solidari per equilibrar en aquesta matèria el territori europeu.

El nom “Next Generation” tampoc deixa dubte del seu objectiu, que és anar construint l’Europa de la propera generació d’europeus. Ja veiem dia a dia com les generacions joves es desplacen amb mitjans sostenibles com la bici o el patinet i tenen menys interès per fer-ho en cotxe. Segons els estudis i estadístiques, no és només per un tema econòmic, sinó també per qüestions d’eficiència i consciència de sostenibilitat.

Europa no té una màquina per fabricar euros per a aquest propòsit, sinó que són els països com França, Alemanya, Holanda, etc., també anomenats països “aportadors”, que dediquen una part dels impostos dels seus ciutadans a la causa de la sostenibilitat europea comuna. En aquest punt, sembla evident que hauríem de ser molt respectuosos amb el que fem amb els diners que ens donen.

La proposta de reobertura del pàrquing del Portal de Sant Roc és el nou projecte que té a la taula el nostre govern municipal, un projecte que va exactament en la direcció contrària als projectes Next Generation, de fet bé podria anomenar-se projecte “Old Generation”.

La reobertura del pàrquing és un projecte de “mobilitat insostenible” de manual.

El concepte “mobilitat sostenible” no és més que la forma positiva respecte del seu oposat que seria la “mobilitat insostenible”, la mobilitat tradicional en vehicles de combustió ocupats de mitjana per 1,1 persones per a recorreguts d’entre 2 i 4 km, a velocitats que no superen els 12 km/h de mitjana, amb una contribució determinant a la contaminació de la nostra ciutat.

La reobertura del pàrquing amb 300 noves places induirà un augment de la circulació a la nostra ciutat, ja molt contaminada, inclosos els carrers Galileu/Arquimedes, en els quals les protestes dels veïns van en augment.

És evident que aquesta reobertura no es podria finançar amb diners dels Next Generation, el que indica que anem en la direcció contrària d’Europa.

Aleshores, no és una gran contradicció o, millor dit, una falta de lleialtat amb els nostres socis europeus demanar els seus diners per millorar les nostres ciutats i alhora gastar els nostres diners en el sentit contrari?

No cal fer cap estudi per comprovar com el nombre de persones a l’àrea de vianants del centre no para de créixer, com passa a totes les àrees comercials pacificades del món.

El mateix dia de la cavalcada de Reis es va veure com quasi 70.000 persones envaïen de manera sostenible “a peu” el centre de la nostra ciutat amb absència total de cotxes, mentre els mateixos pàrquings existents al centre, plaça Vella i plaça del Progrés disposaven de places lliures.

Un govern jove que presumeix de ser proeuropeu, que anuncia a les xarxes quant CO₂ d’estalvi ha assolit posant plaques solars a equipaments municipals hauria de ser coherent i lleial amb Europa i aturar aquesta obra pròpia del temps del NO-DO.

Entre tots hauríem de ser capaços d’imaginar un ús per a l’antic pàrquing, original, alternatiu i sostenible del segle XXI, que inclús fos una atracció per portar més persones a la nostra ciutat, però de manera “sostenible”.

O és que potser no hem entès res i ens apuntem als eslògans per què els altres també ho fan?

I si els alemanys s’enfaden i no ens envien més diners?