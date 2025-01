És el moment de dir prou

Terrassa és una ciutat diversa amb una multitud de pensaments, opinions i posicions diferents. Aquest fet no és pas dolent, ans al contrari, és un valor que encara fa més gran la ciutat. Tanmateix, hi ha temes en els quals sembla que tots anem en la mateixa direcció i és quan som més forts. N’és un exemple la reclamació de la gratuïtat del peatge de les Fonts. Estem parlant d’un greuge històric. Molts peatges catalans ja han prescrit. En canvi, els terrassencs encara hem de pagar el tram més car de peatge de Catalunya: 3,10 € el cap de setmana i 1,39 € en dies feiners per fer menys de 4 quilòmetres. De fet, s’ha encarit un 18% els darrers quatre anys, una situació que penalitza els desplaçaments per feina i per estudis i genera un greu impacte ambiental. 20.000 vehicles coŀ lapsen cada dia la carretera de Rubí al barri de les Fonts. Terrassa s’ha de plantar i ha de dir prou. Com van dir ahir els grups municipals al ple, si hi ha voluntat política, s’hi trobarà una solució.