Barracons provisionals?

Terrassa compta amb 14 mòduls escolars prefabricats distribuïts a 5 centres educatius: l’institut Nicolau Copèrnic, l’institut Torre del Palau, l’institut Can Roca, l’escola Sala i Badrinas i l’escola Auró. No és ni la primera ni tampoc serà l’última vegada que lamentem i que denunciem que hi hagi milers de nens i adolescents de la nostra ciutat estudiant en aquestes condicions. Hi ha alumnes de primera i alumnes de segona. N’hi ha que estudien en centres públics que estan al dia i altres que reben classes a escoles amb greus deficiències o en estructures provisionals que no tenen res de provisional. El problema no és ara, s’arrossega des de fa anys. Quan un barracó es fa servir durant més d’una dècada, hi ha motius per pensar que ha vingut per quedar-se. D’aquesta manera, cal demanar a l’administració competent, la Generalitat, que acceleri els tràmits per a les obres. L’excés de normativa i de tràmits i la manca de pressupost no ajuden a avançar.