Consells per perdre pes

El període nadalenc suposa un moment crític des del punt de vista metabòlic. L’augment de la ingesta calòrica, amb molta presència d’aliments rics en sucres simples i greixos saturats, la reducció de l’activitat física i la desestructuració dels horaris de son promouen l’augment de pes i, sobretot, per al deteriorament de la salut metabòlica.
La doctora Cristina Cabeza, metgessa intensivista i la infermera especialista en Nutrició Eva López, aporten alguns consells de cara a aquest objectiu de perdre pes. Totes dues formen part d’ATLAS Spine Institute i treballen a Àptima Centre Clínic Terrassa.
“El primer que ens hem de plantejar és el motiu i la manera com ho volem fer. La pèrdua de pes hauria de tenir com a prioritat la salut, no només l’estètica. Abans de pensar en dietes o restriccions, és fonamental valorar els hàbits actuals, l’estat de salut, el context emocional i les expectatives”, apunta López.
Cabeza sostè que “l’objectiu principal no és tant el pes com la millora dels paràmetres clínics i analítics, com normalitzar la glucosa, el perfil lipídic, els enzims hepàtics o la tensió arterial, així com de reduir el greix visceral, encara que el pes canviï poc”.
La metgessa intensivista i de família assegura que “aquests canvis s’aconsegueixen quan es millora la composició corporal i el metabolisme, mitjançant intervencions sostingudes en el temps” i agrega que quan els paràmetres analítics milloren, “sabem que el risc cardiovascular i metabòlic disminueix, i aquest és el veritable indicador d’èxit terapèutic”.
Sempre integral
López manifesta que el tractament de la pèrdua de pes “ha de ser sempre integral”. La infermera especialitzada en Nutrició explica que “la base és una alimentació equilibrada i adaptada a cada persona, combinada amb activitat física regular”. En alguns casos concrets, tanmateix, i sempre sota criteri mèdic, “es pot valorar el suport farmacològic”. I alerta sobre les solucions ràpides o extremes que “no solen ser eficaces a llarg termini i poden comportar riscos per a la salut”.
Pel que fa a un possible tractament farmacològic, Cabeza afegeix que “pot ser molt útil en pacients ben seleccionats, però només és eficaç i segur quan forma part d’un abordatge global, amb alimentació adequada, activitat física regular i educació per a la salut”.
Els canvis en l’alimentació passen “per millorar la qualitat de la dieta més que per restringir en excés”, comenta López, que assenyala que “és preferible incorporar aliments frescos i poc processats, com verdures, fruita, llegums, cereals integrals, proteïnes de qualitat (com peix, aus i ous) i greixos saludables (oli d’oliva verge extra, fruits secs, llavors)”. Són aliments que aporten nutrients essencials, com la fibra i els antioxidants, que “són fonamentals per al bon funcionament del nostre organisme”, diu.
Segons la infermera, també és important “regular els horaris dels àpats, controlar les racions i reduir el consum de sucres afegits i ultraprocessats”. Els aliments ultraprocessats, tot i ser pràctics i atractius, solen contenir altes quantitats de sucre, sal, greixos saturats i additius que “augmenten el risc de malalties cròniques com obesitat, diabetis i problemes cardiovasculars”.
Aplicant aquests canvis de manera progressiva i sostenible, “podem aconseguir no només perdre pes de forma saludable, sinó també reduir significativament el risc cardiovascular associat a la ingesta d’ultraprocessats”. A més, aquests hàbits “fomenten un estil de vida més actiu i equilibrat, millorant la qualitat de vida a llarg termini”, subratlla.
A tot això es pot unir un exercici més efectiu, que és el que “combina activitat cardiovascular (com caminar, córrer, bicicleta o natació) amb treball de força (peses, gomes elàstiques o entrenament funcional)”, exposa López. Tot plegat, “ajuda a cremar calories, mantenir o incrementar la massa muscular i accelerar el metabolisme”.
L’especialista en Nutrició recorda que “és important que l’activitat sigui progressiva i adaptada a cada persona, amb objectius realistes i plaer, perquè es mantingui a llarg termini. Incorporar petits canvis com pujar escales o caminar més també té un gran impacte”.
Cabeza agrega que “perquè sigui realment efectiu l’exercici cardiovascular, ha d’assolir una intensitat moderada, és a dir, que la persona noti que el cor s’accelera, però encara pugui parlar amb certa dificultat”. La metgessa diu que “els estudis poblacionals mostren que les persones físicament actives tenen una reducció del risc de mortalitat global d’entre el 20 i el 30%, independentment del seu pes”.
L’apunt
El suport psicològic pot ser rellevant
El suport psicològic pot ser clau en molts casos quan hi ha una voluntat de perdre pes. Ho assegura Eva López, infermera especialista en Nutrició, que forma part d’ATLAS Spine Institute i treballa a Àptima Centre Clínic Terrassa. “La relació amb el menjar, l’estrès, l’ansietat o els hàbits emocionals influeixen directament en el pes. Treballar aquests aspectes ajuda a millorar l’adherència al tractament, prevenir recaigudes i fomentar una relació més saludable amb l’alimentació i el propi cos”, diu. “Com a equip multidisciplinari, podem orientar i acompanyar al pacient, derivant a especialistes quan calgui”, agrega.