Un bacteri per aigua o aliments en mal estat

El 6 de juliol es va celebrar el Dia Mundial de les Zoonosis, un recordatori del descobriment de la vacuna contra la ràbia per part de Louis Pasteur.
Una de les zoonosis més comunes és la salmonel·losi que, com explica Marta Andrés, responsable de la Unitat de Malalties Infeccioses del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), “és una infecció produïda per un bacteri del gènere Salmonel·la.
Aquest bacteri pot produir un conjunt de malalties, depenent de la subespècie i la localització de la infecció. La més coneguda i freqüent és la gastroenteritis”.
Aquest bacteri, afegeix Andrés, “es troba als intestins de diferents animals i, fins i tot, d’humans”.
La infecció pot passar als humans per la ingesta d’aigua o aliments contaminats (per exemple ous, vegetals o carn poc cuinada) o per contacte directe amb animals, com els rèptils o fins i tot animals domèstics com gossos, pollets, etcètera, que l’eliminen a la femta, apunta l’especialista del CST.
Els símptomes
La infecció més freqüent és la gastroenteritis aguda i, detalla la responsable de la Unitat de Malalties Infeccioses del Consorci Sanitari de Terrassa, “després de poques hores d’haver pres l’aliment contaminat els símptomes més comuns són dolor abdominal, nàusees i vòmits,
diarrea i febre”.
Hi ha alguna manera de prevenir la salmonel·losi? Andrés ens assegura que sí, que es pot prevenir “evitant el consum d’aliments en cru i amb una correcta neteja dels aliments”.
A més, l’especialista del CST agrega que també és possible aquesta prevenció “amb una correcta i freqüent higiene de mans, per tal d’eliminar el bacteri de les mans en cas que hi hàgim estat en contacte i, així, evitar contaminar aliments o infectar a altres persones”.
Pel que fa als possibles tractaments, explica que, en general, “si només es tracta d’un quadre de diarrees en pacients sans, sense malalties, no cal tractament.
Sí que cal assegurar una correcta hidratació i tractament dels símptomes, com ara el dolor o la febre”.
En pacients amb malalties de base, o altres tipus d’infeccions més greus (com el pas del bacteri a la sang) el tractament són antibiòtics.
Pot haver-hi conseqüències per haver patit salmonel·losi? Dependrà del tipus d’infecció i l’estat del pacient.
“Majoritàriament, els quadres de gastroenteritis es resolen en pocs dies i no tenen més conseqüències.
Però en alguns casos, amb infeccions més greus, els pacients han d’ingressar per poder administrar sèrums i antibiòtic per la vena”, diu Andrés.
També es poden donar infeccions en altres localitzacions “com meningitis, infeccions als ossos o a les pròtesis” diu.
En alguns casos el pacient pot quedar en estat de portador, que significa que “el bacteri el continua eliminant a la femta tot i que no li comporta cap símptoma”, conclou.