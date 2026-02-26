Un càncer prevenible i també curable

Com cada any, el passat 17 de novembre es va celebrar el Dia d’Acció per a l’Eliminació del Càncer de Coll Uterí.
Es tracta d’una jornada que promou l’Organització Mundial de la Salut (OMS), amb l’objectiu d’erradicar un tipus de càncer que els experts qualifiquen de prevenible, detectable i curable.
La doctora Mar Pallarols, especialista en Ginecologia i Obstetrícia i que treballa a Àptima Centre Clínic, apunta que el càncer de cèrvix (o coll uterí) “és causat, en la majoria dels casos, per una infecció persistent pel virus del papil·loma humà (VPH)”.
Aquest virus es transmet principalment per via sexual, i encara que la major part de les infeccions desapareixen de manera espontània, “algunes poden cronificar-se i provocar canvis a les cèl·lules del coll de l’úter que, amb els anys, poden evolucionar cap a un càncer”, afegeix.
Pallarols assegura que en les fases inicials del càncer, “sovint no dona cap símptoma, i per això és tan important el cribratge poblacional i regular”.
Quan la malaltia ja està més avançada, alguns dels símptomes que poden aparèixer són “sagnats vaginals fora de la menstruació o després de les relacions sexuals, flux vaginal anormal o amb mala olor o sang i dolor pelvià o durant les relacions sexuals”, detalla l’especialista.
El càncer de coll uterí, explica Pallarols, “es diagnostica generalment a partir del cribratge rutinari, abans que apareguin símptomes”.
El primer pas “és el cribratge que es fa a les dones entre els 25 i 65 anys mitjançant citologia en medi líquid o la detecció del virus del papil·loma humà (es realitza una mostra o una altra segons l’edat de la pacient)”, agrega la ginecòloga d’Aptima Centre Clínic.
Aquestes proves, assenyala, “no diagnostiquen el càncer per si soles, però indiquen si cal fer exploracions més específiques. Si és així, es realitza una colposcòpia (exploració del coll uterí amb una lupa especial). Si es detecta una zona sospitosa durant el procediment, s’extreu una petita mostra de teixit (biòpsia) per poder tenir el diagnòstic definitiu”.
Tractaments principals
Pel que fa als tractaments principals, l’especialista subratlla que “el tractament depèn de l’estadi del càncer i de les característiques de cada pacient”, però principalment és “la cirurgia per extirpar les lesions si està molt localitzat (conització).
En casos més avançats pot ser necessari extreure l’úter (histerectomia) i els ganglis limfàtics propers (limfadenectomia)”, la radioteràpia, la quimioteràpia, la immunoteràpia i, en alguns casos, “es combinen aquests tractaments per millorar els resultats”, diu.
Es pot prevenir? Pallarols respon afirmativament i exposa “dues grans estratègies de prevenció”. Per una part, “la vacunació contra el VPH, que és molt segura i protegeix contra els tipus de virus que causen la majoria dels casos de càncer de cèrvix”.
I l’altra és “el cribratge regular (citologia o test del VPH) per detectar lesions abans que evolucionin a càncer”.