Algunes complicacions obstètriques

Tot i que la majoria d’embarassos arriben a terme sense incidències greus, hi ha un conjunt de complicacions obstètriques que cal conèixer.
El doctor Pere Font, especialista en Ginecologia i Obstetrícia tracta sobre algunes d’aquestes dificultats i comenta que “si parlem de l’embaràs, la més freqüent o la més perillosa, la que més por fa, és la hipertensió”, explica i afegeix que “per sort, gràcies a canvis de vida i, sobretot, gràcies al canvi de l’alimentació”, s’ha millorat moltíssim en aquest aspecte. Si es fa referència al part, tot dependrà de la posició del nadó o de com ha crescut.
Font d’entrada, sobre aquesta possible hipertensió, alerta que “pot portar a una cosa que se’n diu eclàmpsia, que és com una espècie d’atac epilèptic que fa la mare per culpa de la pujada de la pressió”, si bé, “gràcies sobretot a la dieta, a menjar bé i correctament, a no engreixar-se excessivament, però també gràcies a càlculs que es poden fer al començament de l’embaràs per saber quin és el risc que té aquesta possible mare, es pot prevenir i començar a medicar”.
Infecció postpart
Sobre una possible infecció postpart, l’especialista apunta que “avui dia, gràcies a tot el control antibiòtic que es fa, no ha desaparegut ni molt menys”, però són un fet estrany.
“Bàsicament, hi havia la infecció pels gèrmens (dintre de la matriu, el que se’n diu endometritis. Sobretot amb l’estudi de prepart dels gèrmens a nivell vaginal que puguin afectar, i si cal cobertura antibiòtica, això ha desaparegut molt”, afegeix.
“Un altre tema és la infecció perquè s’ha hagut de cosir, perquè hi ha hagut un estrip o perquè s’evita una episiotomia i en fer una sutura hi ha una infecció, però s’ha millorat molt en els fils que es fan servir en les cures posteriors”, agrega Font.
Sobre l’embaràs ectòpic, l’especialista comenta que “és quan l’embaràs creix dins la trompa de Fal·lopi i pot rebentar la trompa. Això provocaria un sagnat i això és el que fa que pugui ser una patologia greu. L’hemorràgia seria el gran problema”, diu.