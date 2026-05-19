Esport i salut: pilates

1. Què és el pilates? Quines diferències hi ha entre el pilates amb màquines (reformer) i el pilates a terra?
El pilates és un mètode d’entrenament que treballa el cos de manera global, posant especial èmfasi en el control postural, la respiració, la força del centre corporal i la precisió del moviment. No es tracta només de fer exercici, sinó de prendre consciència del cos i de com ens movem. La principal diferència entre el pilates amb màquines i el pilates a terra és que les màquines, com el Reformer, incorporen molles i resistències que permeten adaptar els exercicis a cada persona. Això facilita molt la correcció postural i permet treballar de forma molt més personalitzada, tant si es tracta d’una persona que comença com d’algú amb més nivell.
El pilates a terra es basa en el mateix pes corporal i requereix un bon control corporal, ja que no hi ha el suport de la màquina. Això el fa molt efectiu per treballar la força interna, l’estabilitat i la consciència corporal. És important remarcar que és igualment beneficiós i completament recomanable. No és una versió inferior del treball amb màquines, sinó un enfocament diferent que aporta grans beneficis. De fet, ambdós tipus de pilates són complementaris i es poden combinar segons els objectius de cada persona.
2. Quins beneficis té el pilates per a la salut de la columna vertebral?
Des del punt de vista de la salut, el pilates és una eina excel·lent per cuidar la columna vertebral. Ajuda a enfortir la musculatura profunda que dona estabilitat al tronc, millora l’alineació corporal i afavoreix una millor higiene postural en el dia a dia. Com a infermera, veig sovint com molts dolors d’esquena estan relacionats amb males postures, sedentarisme o manca de consciència corporal.
El pilates ensenya a moure’ns millor, a activar la musculatura adequada i a descarregar tensions que sovint s’acumulen a la zona cervical, dorsal o lumbar. A més, el pilates també té un paper molt important en la prevenció i en la recuperació de lesions. Pot ajudar a enfortir progressivament la musculatura després d’una lesió, i també és molt útil com a preparació abans d’una intervenció quirúrgica, ja que millora la condició física general, el control corporal i facilita una millor recuperació posterior.
3. És possible que el pilates millori el rendiment esportiu?
Sí, absolutament. El pilates complementa molt bé qualsevol disciplina esportiva perquè treballa aspectes fonamentals com la coordinació, l’equilibri, la mobilitat, la força funcional i el control corporal. Molts esportistes l’incorporen a la seva preparació perquè ajuda a optimitzar el gest esportiu, a prevenir compensacions musculars i a reduir el risc de lesions.
Tot plegat, es tradueix en una millor eficiència en la pràctica esportiva..
4. Per què alguns exercicis de pilates semblen fàcils, però resulten sorprenentment difícils?
Perquè el pilates treballa molt des de la precisió i el control. A simple vista, molts moviments semblen senzills, però exigeixen una gran activació de musculatura profunda, concentració i consciència corporal. El repte no és fer el moviment de qualsevol manera, sinó executar-lo amb qualitat, mantenint l’alineació correcta, controlant la respiració i activant els músculs adequats.
A més, aquesta exigència de concentració té també un impacte molt positiu emocionalment i psicològicament. Per poder fer correctament cada exercici has d’estar plenament present i connectada amb el moviment, la respiració i les sensacions del teu cos. Això fa que, durant la pràctica, desconnectis dels pensaments quotidians i de les preocupacions del dia a dia.
En certa manera, el pilates es converteix també en un espai de pausa mental i benestar. Precisament aquí rau gran part de la seva eficàcia: en el detall, en la qualitat del moviment i en aquesta connexió cos-ment.
5. Fer pilates pot ajudar-te a envellir millor i mantenir l’autonomia?
Sens dubte. El pilates és una pràctica molt recomanable per afavorir un envelliment actiu i saludable. Treballa capacitats essencials per mantenir l’autonomia amb el pas dels anys, com la força, l’equilibri, la coordinació, la mobilitat articular i la consciència corporal. Tot això ajuda a prevenir caigudes, millora la postura i facilita les activitats quotidianes.
També és una eina molt valuosa en la prevenció i recuperació de lesions, així com en la preparació del cos abans o després d’una intervenció, sempre adaptant-se al ritme i a les necessitats de cada persona.
Com a infermera, considero molt important aquest enfocament de salut global i preventiva: no només tractar quan hi ha dolor o limitació, sinó treballar el cos perquè arribi en millors condicions i es recuperi millor quan cal. Vaig començar a fer pilates fa temps buscant alleujar els meus dolors d’esquena i millorar la meva qualitat de vida.
En aquest camí vaig tenir la sort de conèixer una persona que em va guiar i em va ensenyar aquesta disciplina d’una manera molt especial. Aquesta persona, que avui ja no hi és, em va transmetre molt més que tècnica: em va ensenyar la importància del control, la consciència corporal i la connexió amb un mateix.
Parlo en nom meu, però també en el de moltes companyes que han viscut aquesta mateixa experiència transformadora. Aquest petit text és, sobretot, un homenatge a ella i a tot el que ens va deixar.