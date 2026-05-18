L'actor Gabino Diego torna a Terrassa

Diu Oriol Cardús, director de "Cookies" i autor de la idea, que s'imaginava a Gabino Diego encarnant al protagonista d'aquesta pel·lícula que aquests dies es roda a Terrassa i en la qual Magoo (el Gabino) no para de fugir empès per unes galetes i ha d'enfrontar-se als errors que l'han portat on és ara mateix. "Però vaig pensar que demanar al Gabino era com escriure una carta als Reis", confessa el director. Però els Reis d'Orient li van fer cas i aquí es troba Gabino Diego, un dels actors espanyols més reconeguts de les últimes dècades. "Cookies", un curtmetratge mut en clau de comèdia fantàstica i xoc d'èpoques, es roda al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), a la ciutat on durant anys va residir Gabino Diego.
No sol venir gaire a Terrassa, on encara conserva vincles familiars i amistats, però, quan ve, surt a menjar-se un frànkfurt. Això és innegociable. La Terrassa d'avui continua sent, en bona part, aquella Terrassa de la qual l'artista guarda "molt bons records"; la de la Nova Jazz Cava, per exemple, entre altres marques característiques d'una població de la qual li continua entusiasmant "la seva interessant vida cultural, a vegades subterrània". A Terrassa li van oferir ser el pregoner de la Festa Major, però ell va declinar tan elevada proposta: "No estava preparat", assegura.
Gabino Diego ha atès els mitjans de comunicació aquest dilluns en un parèntesi del rodatge de "Cookies", l'empremta terrassenca de la qual va més enllà de la presència de l'en altre temps veí Gabino Diego i de la filmació al PAC. Els decorats són obra de l'empresa SoulArt Department. L'egarenc Toni Castells, dissenyador de producció, ha fabricat, entre altres peces, un restaurant xinès al qual no li falta detall (ni tan sols una foto de Mao) i per al qual s'ha basat "en establiments de Terrassa". Un altre nexe egarenc: el film està produït per Sin Parpadear, de Jordi Carbonell.
No sol venir gaire a Terrassa, on encara conserva vincles familiars i amistats, però, quan ve, surt a menjar-se un frànkfurt.
Castells ha creat també la nau espacial en la qual Magoo fa part del periple. Al restaurant xinès comença la fugida d'aquest home d'uns 50 anys atrapat en una vida grisa. L'existència anodina es trenca amb una galeta de la sort que primer adverteix el Magoo d'un perill imminent i després va guiant el seu recorregut. "Cookies" reflexiona sobra els dificultats de fugir de les coses a les quals mai ens vam voler enfrontar. Passat i present es combinen en un narració amb vertigen i gestos, doncs el protagonista no parla. La mudesa de la pel·lícula va constituir una motivació extra per a l'equip: "Sempre m'ha agradat molt fer pel·lícules molt dialogades, però aquesta idea va sorgir així", ha apuntat Oriol Cardús.
Originalitat
"No sempre saps d'on sorgeixen les idees. Aquesta em va assaltar, la vaig escriure i va néixer molt diferent d'unes altres. I el fet que sigui muda crec que li confereix originalitat. És un curt, però molt ambiciós i ho estem rodant en un decorat impactant i en el lloc, el PAC, que està convertint Terrassa en un nucli importantíssim del cinema". I amb Gabino Diego, "un autèntic crack al qual veia a la pantalla gran quan jo era adolescent. M'ha fet molta il·lusió. Això significa complir un dels somnis que m'embargava quan estudiava cinema". Ho va fer a l'Escac.
"Motor!, Acció", s'escoltava aquest dilluns al plató 2 del PAC. El cuiner talla productes, el Magoo escura una beguda, s'aixeca per pagar, camina amb lentitud. Vesteix una jaqueta de xandall, deambula desmanegat, sembla insegur. Dues clientes assegudes a una taula el miren amb una certa desconfiança. La cambrera li dona una galeta. "Corta!", se sent.
El Gabino aconseguirà fugir per una finestra. Al carrer, el faran volar. "Fa un recorregut màgic basat en els errors comesos. Els fantasmes del passat el persegueixen", explica el director. El Magoo solca l'espai en una nau espacial. De petit va voler ser astronauta.
El film es rodarà durant aquesta setmana al PAC. En total, la filmació serà d'una dotzena de jornades, set en exteriors i cinc en plató, amb la pretensió de tenir llest el producte a la tardor del 2026.
"L'Oriol em va enviar el guió i em va semblar fantàstic. La història és preciosa, màgica, i crec que el personatge li fica més màgia encara. Estic convençut que perdria misteri si parlés", considera el Gabino, esdevingut una espècie de marioneta "d'unes galetes que mouen la història. No sabem qui les mana". Déu? L'atzar?
"Cookies" tindrà una durada d'uns 20 minuts. Aquest producte se situa a mig camí entre el curt i el migmetratge, però Oriol Cardús té unes certes reticències a etiquetar-lo de curt. "És una pel·lícula i es tracta d'una superproducció", ha recalcat, assenyalant l'espectacular recreació del restaurant com a exemple d'inversió. "Què més es pot demanar?", pregunta el director.
I, si se'n diu curt, tampoc passa res, "perquè un curt també és cinema". El director i la història poden ser bons, però necessiten recursos per tirar endavant el projecte. "Nosaltres supeditem la pel·lícula al pressupost, i no al revés", ha assenyalat Jordi Carbonell per argumentar l'aposta per un treball que li va arribar "fa molts anys". Un dia, viatjava amb Oriol Cardús amb moto. Va ser en aquest moment quan el director va mussitar el nom de Gabino Diego al director.
El Cuco era de Rellinars
Al final ha pogut ser: "És un dels grans actors d'aquest país, amb una gran quantitat de registres", ha agregat el productor en referència a un intèrpret que és història viva del cinema espanyol; i que, entre altres personatges, va encarnar el Cuco a "Torrente 2, Misión en Marbella". El Cuco també era vallesà: Gabino Diego es va inspirar en un veí de Rellinars per construir-lo.