Aveyron i Lozère: cultura i gastronomia occitana a quatre hores de cotxe

Quan pensem en França ens ve al cap París, la Costa Blava o Normandia. Acostumem a oblidar el que tenim més a prop. És el cas d'Occitània, una de les més belles i turístiques regions franceses, amb moltíssim tresors amagats, una gastronomia extraordinària, paisatges meravellosos i molts espais per descobrir. Si teniu tres o quatre dies i voleu conèixer llocs nous i acollidors, no us perdeu dos dels més bonics departaments del sud de l'Estat veí: l'Aveyron i la Lozère. Els teniu a només quatre hores en cotxe i ens ofereixen una cultura i una gastronomia que són germanes o cosines de les nostres, però que per a nosaltres són grans desconegudes.
Si teniu un cap de setmana o bé tres o quatre dies lliures, agafeu el cotxe i en unes poques hores hi sereu. A França, les àrees de servei estan pensades per al viatger. Hi trobareu tota mena de comoditats i serveis. A més, n'hi ha força.
L'Aveyron
Els pobles amb encant són molt habituals a França com a denominació turística. Trobarem en el nostre viatge diversos petits poblets amb passat medieval o templer. És el cas de La Couvertoirade, un poble d'aquells de postal. Recorrent els seus carrers sentireu les veus del seu passat dins de les muralles, dels templers als hospitalaris. És molt bona idea fer-hi un àpat a l'aire lliure en algun dels molts restaurants integrats dins l'entramat urbà. Hi trobareu bona xarcuteria i vedella de primera qualitat.
Parlant de gastronomia, molt a prop hi trobem el poble de Roquefort-sur-Soulzon, mundialment conegut per la fabricació del formatge Roquefort. Hi podreu visitar les caves on es fabrica i conèixer de primera mà els secrets de la seva elaboració. També el podreu degustar. Encara que faci calor, endueu-vos un jersei, car a l'interior de les coves, la temperatura baixa de forma notable. Set quilòmetres més avall hi ha el poble de Peyre, construït damunt d'una roca colossal que domina abruptament la riba dreta del riu Tarn.
La ciutat de referència de la zona és Millau, un dels enclavaments dels esports a l'aire lliure. L'oferta per dormir és àmplia i molt bona. A preus força assequibles hi trobareu des d'hotels a càmpings a tocar del riu. Millau disposa d'un museu que dedica una part important a la fabricació de guants. No en va, es tracta d'una de les artesanies de la vila, que data de fa un segle. És l'artesania emblemàtica de la ciutat.
A mitja hora de Millau en direcció nord-est, endinsant-nos en plena natura, arribarem a una de les atraccions turístiques de la zona, un espai anomenat "La Cité des Pierres". Es tracta d'una ciutat imaginària dibuixada per la mateixa natura, un món de roques gegants on cadascuna simbolitza alguna cosa. Hi ha sis rutes per a descobrir-la, de diferents dificultats, així com un trenet que fa un recorregut per la zona, amb jocs de pistes i la possibilitat de pujar a vies ferrades.
La Lozère
Si l'Aveyron és una zona dinàmica on es poden fer moltes activitats, la Lozère destaca fonamentalment per la pervivència d'antigues i interessants estructures rurals. Hi trobem masies i cases de pagès i encara molts oficis i materials d'abans. Un bon lloc per allotjar-se és el poble de Le Rozier, a cavall entre els dos departaments.
Si sou amants de la natura, no us podeu perdre la "Maisons des Vautours" (la casa dels voltors), incrustada a les gorges de la Jonte. És un edifici de tres nivells on un amant dels voltors i d'altres carronyers hi ha construït un particular museu. Us explicarà una història colpidora i podreu albirar-les des d'una àmplia terrassa equipada amb telescopis. Veure planejar els voltors és un dels majors espectacles que us ofereix la natura.
Les coves i grutes són molt habituals a la zona. Una de les més visitables és la cova de Dargilan, la més gran de la zona. Ofereix concrecions úniques al món i us permet endinsar-vos per un recorregut d'un quilòmetre en un món màgic. Tot un espectacle d'aigua, color i llum. Encara més espectacular és l'Aven Armand, una immensa i espectacular cova a la qual s'accedeix a través d'un funicular subterrani.
A un quart d'hora en cotxe de l'Aven Armand, hi trobem la granja Caussenarde, un lloc que ens permetrà fer un viatge en el temps. La granja, un inesperat museu a l'aire lliure, s'ha mantingut com fa un segle. Podrem fer un recorregut pel patrimoni familiar per fer-nos una idea de com vivien, què menjaven, com vestien i com eren els nostres avantpassats. És una visita guiada molt recomanable.
Si us agrada navegar en aigües poc profundes, convertiu-vos en "bateliers" i baixeu pel riu Tarn admirant les seves magnífiques gorges. L'any 1905 era el mitjà de transport obligat de la zona, abans que s'hi construís la carretera. I, per tornar al present, què millor que descobrir el Viaducte de Millau, una de les més grans obres d'enginyeria que s'han abordat al sud d'Europa en molts anys.