Setanta milions més en premis que l’edició passada

Un total de 2.772 milions d’euros es repartiran en premis en el sorteig de la loteria de Nadal d’enguany que, com sempre, tindrà el Teatro Real de Madrid com a centre d’operacions. Aquesta xifra suposarà un increment de 70 milions en premis més que l’any passat.
Es destina un total del 70% en premis. Per a l’edició d’aquest any s’han posat a la venda 198 milions de dècims, amb un total de 198 sèries, el que representa un augment de cinc respecte a l’any anterior. Cada sèrie consta de 100.000 números, que suposen un total de 3.960 milions d’euros.
El primer premi representa un import de 4 milions d’euros per sèrie i el segon premia amb 1.250.000 euros cada sèrie. Pel que fa al tercer, està valorat en 500.000 euros per sèrie. Hi ha dos quarts premis, amb una quantitat de 200.000 euros per sèrie, i vuit cinquens, que es premien amb 60.000 euros per sèrie.
A la venda
Els dècims per participar en la Grossa de Nadal es comencen a posar a la venda a l’estiu. Segons l’organisme organitzador, Loterías i Apuestas del Estado, la venda en època estival acostuma a suposar un 10% del total, si bé, aquest any s’ha incrementat una mica. El gruix de les vendes dels dècims s’acumula a les tres últimes setmanes abans de la realització del sorteig.
Com cada any, els dècims estan il·lustrats amb una obra que es pot visionar en el Museu Nacional del Prado. En aquesta ocasió, per al sorteig de 2025, es va triar el quadre “La Natividad de la Virgen”, d’entre finals del segle XVII i principis del XVIII, i del pintor madrileny Juan García de Miranda.
Els dècims, tot i que l’associació d’administracions de loteries ha demanat recentment que s’augmenti en uns cinc euros el seu preu, continuen costant 20 euros. Per tant, el posseïdor d’un dècim de la Grossa percep un total de 400.000 euros de premi, si bé, d’aquesta quantitat, s’ha de descomptar el 20%, que és el que s’endú Hisenda en els premis superiors als 40.000 euros.
També és una realitat cada any les butlletes que venen entitats, associacions i clubs, que acostumen a ser els dipositaris en cas que el número en qüestió estigui entre els premiats.