Viatjar, una opció recomanable per a aquest perfil d’edat

És indubtable que una de les activitats més enriquidores i gratificants per a qualsevol edat és viatjar. Especialment, és ideal per a les persones grans o jubilades que, després d’una trajectòria laboral, disposen de molt més temps. A partir de la jubilació i amb el pas dels anys, moltes persones troben en els viatges una oportunitat per descobrir nous llocs, mantenir-se actives i socialitzar, millorant la qualitat de vida i el benestar emocional.
Hi ha, així mateix, alguns beneficis de viatjar en aquestes edats, com els que incideixen en la salut física i mental. Viatjar pot ajudar a mantenir-se actiu, millorant la salut cardiovascular, la flexibilitat i la força muscular. A més, la descoberta de nous llocs estimula la ment, ajudant a prevenir malalties com la demència i l’ansietat.
Altrament, també pot aportar benestar emocional i social. El contacte amb altres persones, la participació en activitats noves i la convivència amb companys de viatge poden reduir la sensació d’aïllament i augmentar la satisfacció personal. D’altra banda, pot convertir-se en una font d’aprenentatge i descobriment, ja que viatjar permet adquirir nous coneixements culturals i històrics, mantenint la ment activa i motivada.
Optar per fer alguns viatges, també, pot estimular i col·laborar en una millora de l’autoestima. Superar els desafiaments d’un viatge reforça la confiança en si mateix i la independència. Tot i els múltiples beneficis, els viatges amb persones grans també poden presentar alguns reptes i cal tenir en compte alguns aspectes, com són les limitacions de salut, que pot derivar en unes adaptacions específiques segons cada cas i cada persona.
És important no oblidar el tema de la seguretat i s’ha de recordar que, en aquestes edats, la mobilitat acostuma a ser més reduïda, poden aparèixer problemes de visió o audició que, com és evident, poden afectar la seguretat durant el viatge.
Bona planificació
L’organització i la planificació del viatge han de ser meticuloses per evitar sorpreses i garantir la comoditat i seguretat necessària. S’han de sospesar un seguit de recomanacions per viatjar amb persones grans. Per exemple, escollir destinacions accessibles, amb bones infraestructures i serveis mèdics propers. Abans de viatjar, és recomanable una revisió mèdica i portar la medicació necessària.
Sobretot, si és la primera vegada o si hi ha limitacions de salut, és preferible començar amb viatges curts i suaus i que no suposin massa entrebancs. És aconsellable, en un principi, seleccionar un tipus de viatge adequat, com ara viatges organitzats, que ofereixen més seguretat i suport logístic i evitar molta intensitat.