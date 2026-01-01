Inici d’any clau per urbanitzar Els Bellots II

El desenvolupament del sector Els Bellots II entra en una fase decisiva. Segons fonts municipals, actualment s’està redactant el projecte d’urbanització, que es preveu aprovar inicialment a principis de 2026. Aquest document determinarà tècnicament com s’executaran els carrers, serveis i infraestructures del polígon.
Paral·lelament, el projecte de reparcel·lació es troba pendent de retorn amb esmenes, un tràmit imprescindible per definir la distribució final de les finques abans de la seva inscripció.
La proposta abasta 94,82 hectàrees de sòl urbanitzable dins l’àmbit del polígon actual, entre la carretera N-150 i l’autopista C-58, i es concep com una peça clau per al creixement industrial i logístic de la ciutat, amb potencial per generar nova activitat econòmica i ocupació.
La modificació puntual del POUM vigent des de 2021 va permetre replantejar tot el sector i impulsar el Pla Parcial Urbanístic, aprovat definitivament el desembre de 2024, amb una ordenació més funcional, tres zones terciàries i espais lliures integrats a l’entorn. L’any 2025 ha servit per avançar en la feina que no es veu però que era imprescindible: la gestió tècnica d’aquests dos instruments.
Parcel·les de gran format
La nova ordenació dels Bellots II respon a la demanda d’espais de gran format, un actiu escàs a l’àrea metropolitana. El sector oferirà grans parcel·les industrials i logístiques, amb peces centrals que superaran els 20.000 metres quadrats i que podran arribar a assolir dimensions d’entre 40.000 i 50.000 metres quadrats. Aquesta tipologia està dissenyada per atraure operadors de primer nivell que requereixen grans superfícies per a la seva activitat.
A més de l’activitat econòmica, el projecte posa èmfasi en la sostenibilitat i la integració paisatgística. Es reserven més de 220.000 m² per a espais lliures, que s’integraran directament amb l’Anella Verda, garantint una transició amable entre l’activitat industrial i l’entorn natural. Actualment, la propietat és en mans dels fons d’actius logístics Logicor (nord-americà xinès), amb el 80%, i Segro (britànic), amb el 20%, que tenen com a objectiu captar grans operadors nacionals i internacionals dels àmbits logístic, industrial i tecnològic.
Un tema de ciutat
Els Bellots II va ser un dels temes del ple de l’estat de la ciutat del desembre. Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç, va reclamar l’activació de polígons com aquest i Can Guitard per generar riquesa i activitat econòmica. El govern municipal va ratificar que treballen per “consolidar” reptes compartits i projectes clau com Els Bellots II i Can Guitard, que també requereix l’impuls d’altres administracions.