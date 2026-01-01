Terrassa

L'Anas, primer terrassenc de l'any 2026 nascut a MútuaTerrassa

El nounat ha arribat al món a les 02.40 hores

Publicat el 01 de gener de 2026 a les 12:43
Actualitzat el 01 de gener de 2026 a les 13:31

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha donat la benvinguda al primer terrassenc de l’any. Es tracta d’Anas Mejdoubi Elisaoui, que ha nascut a les 02.40 hores de la matinada, convertint-se en el primer nadó de l’any nascut a tot Terrassa.

Anas és fill de la Hajar Elissaoui i l'Abdelah, veïns de Terrassa. El nounat ha arribat al món amb un pes de 3,520 quilos i una talla de 51,5 centímetres.

Tamara, primer naixement de l’any a l’Hospital Universitari de Terrassa – CST

Pel que fa a la primera nena nascuda a l’Hospital Universitari de Terrassa – CST al 2026, aquesta ha arribat al món a les 07.15 hores del matí. Es diu Tamara i ha tingut un pes de 3,100 quilos.

La petita és la tercera filla de la Tamara i el David i té un fort vincle amb el centre hospitalari, ja que la seva mare, terrassenca, també va néixer en aquest mateix hospital en el seu dia.

L'Ander, nascut a Sabadell, és el primer nadó de l'any 2026

El primer nadó de l'any de Catalunya ha estat l'Ander Muñoz Adan, que ha nascut a l'hospital Parc Taulí, segons ha informat el departament de Salut. El nen ha vingut al món quan passaven 38 minuts de la mitjanit. Els seus pares viuen a Sabadell.

