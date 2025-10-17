Una època de l’any en què prevenir pot ser fonamental

L’arribada del fred afecta la població, però hi ha alguns segments, com els infants, les persones amb algunes malalties o les persones grans, poden ser els que ho pateixin més. Cal doncs la prevenció per combatre aquesta època de l’any. A més de malalties també poden haver-hi determinats accidents relacionats amb la climatologia i que poden suposar un risc per a la salut. Les baixes temperatures poden afectar el bon funcionament de l’organisme, quan aquest no té capacitat per combatre la pèrdua de calor. Amb les persones grans, el risc s’incrementa.
Quan estan sotmesos a baixes temperatures el funcionament de l’organisme pot quedar afectat, en especial quan no té capacitat per combatre la pèrdua de calor. És aconsellable tenir en compte algunes consideracions per tal d’evitar qualsevol problema en aquest sentit.
Per exemple, és interessant informar-se de les possibles previsions climatològiques i saber abans si pot haver-hi alguna onada de fred intens. Les persones grans, sobretot, han de tenir molt present que, els dies de fred més intens, és preferible no sortir de casa si no és estrictament necessari.
En cas que sigui inevitable, han d’abrigar-se de manera correcta, amb més d’una capa de roba, que siguin poc ajustades al cos, i amb un calçat impermeable. No es poden menystenir opcions com portar un barret, uns guants ajustats als canells o, preferiblement unes manyoples, una bufanda o una altra peça que protegeixi la cara i la boca.
Les persones grans, com passa amb els infants o amb les persones que pateixen malalties respiratòries, han d’evitar sobretot els canvis bruscos de tmperatures. És aconsellable també ingerir aliments calents, com ara sopes o guisats, per augmentar la temperatura de l’organisme.
Rics en vitamines
També és recomanable consumir aliments frescos rics en vitamines A i C, com ara fruites, preferentment cítrics, hortalisses i fruita seca. Les persones grans, els infants i les que pateixen malalties respiratòries, també són les més propenses a patir hipotèrmia. Un vent fort, la roba humida, intentar no fatigar-se, evitar el consum de tabac i alcohol ajuden a prevenir-la.