Esport i salut: barres

1. Què és el barre?
El barre és una disciplina d’entrenament inspirada en el ballet clàssic, el ioga i el Pilates.
Tot i que utilitza moviments i postures pròpies de la dansa, no cal tenir experiència prèvia: és un treball molt complet que combina força, equilibri, flexibilitat i consciència corporal.
L’objectiu no és ballar, sinó tonificar el cos de manera harmònica i segura.
2. Quines modalitats hi ha?
Hi ha diferents estils segons el focus i la intensitat: alguns són més tècnics i se centren en la postura i l’alineació, d’altres incorporen més moviment i càrdio, o fins i tot treball amb pesos lleugers i bandes elàstiques.
Aquesta varietat permet adaptar la pràctica a cada nivell i objectiu —des de la tonificació suau fins a l’entrenament més exigent.
3. Quins beneficis aporta a la salut?
El barre millora la força dels músculs profunds, especialment del tronc, glutis i cames, cosa que ajuda a prevenir dolors lumbars i a millorar la postura.
També incrementa la flexibilitat i l’estabilitat articular, aspectes clau per reduir lesions.
Des del punt de vista mèdic, és una activitat d’impacte baix però altament eficient, ideal per millorar el to muscular i la percepció corporal sense sobrecarregar les articulacions.
A més, com tot exercici que afavoreix la circulació i redueix l’estrès, també pot tenir un efecte positiu sobre la pell: quan el cos està equilibrat, la pell ho reflecteix.
4. És per a totes les edats? Per a què és útil segons cada edat?
Sí, és una disciplina molt adaptable.
En persones joves ajuda a construir una base de força i consciència corporal; en edats intermèdies permet mantenir el to muscular, l’agilitat i la flexibilitat; i en etapes més avançades és una excel·lent eina per conservar l’equilibri i la mobilitat, dos aspectes fonamentals per prevenir caigudes.
Sempre es pot ajustar la intensitat segons la condició física i possibles limitacions.
5. Algunes recomanacions per practicar-lo de manera segura?
Com a metge, sempre recomano començar aquesta disciplina amb un bon instructor que controli la tècnica i pugui corregir la postura.
És imprescindible evitar forçar l’amplitud de moviments i escoltar el cos: el barre és precisió i control, no competició.
També és important mantenir una bona hidratació i cuidar la pell després de l’exercici —sobretot si es practica a l’exterior—, netejant-la i aplicant protecció solar.