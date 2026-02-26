Esport i salut: pàdel

1. Quins són els beneficis físics principals de la pràctica del pàdel?
Millora de la condició cardiovascular: jugar a pàdel implica moviments constants, canvis de direcció i acceleracions que ajuden a enfortir el cor i millorar la resistència.
Enfortiment muscular: es treballen sobretot les cames (quàdriceps, glutis, bessons), el tronc (abdominals i lumbars) i els braços (bíceps, tríceps i espatlles).
Millora de la coordinació i l’equilibri: les accions ràpides, els girs i els colps de pilota requereixen una bona coordinació entre ull, mà i peus.
Augment del consum calòric: és un esport aeròbic que ajuda a cremar greix i controlar el pes corporal.
Millora de la flexibilitat i agilitat: els desplaçaments i moviments laterals constants fan que el cos guanyi en agilitat i mobilitat articular.
Reducció de l’estrès i benestar general: tot i que és un benefici més global, la pràctica regular del pàdel afavoreix l’alliberament d’endorfines, millorant l’estat d’ànim i reduint la tensió.
2. Quines són les lesions més freqüents per la seva pràctica?
Les lesions més freqüents al pàdel solen aparèixer per moviments repetitius, girs bruscos, sobresolicitació o una tècnica incorrecta. Les més habituals són:
Lesions de genoll, lesions de turmell, tendinitis i problemes de colze, lesions d’espatlla, lesions musculars, fasciïtis plantar i cops i contusions.
3. Com es poden prevenir aquestes lesions?
Per prevenir les lesions més freqüents al pàdel, el millor és combinar un bon escalfament, una tècnica adequada, força específica i una bona gestió de la càrrega.
- Escalfament complet (10–15 min)
- Enfortiment muscular específic
Tècnica i material adequat:
Pala adequada al nivell, pes i tipus de joc (massa pesada pot suposar sobrecàrrega en el braç i l’espatlla).
Control de la càrrega de joc:
- Evita jugar molts dies seguits si estàs començant.
- Augmenta la intensitat progressivament.
- Descansa si notes dolor o tensió muscular persistent.
Estiraments i recuperació
- Estiraments suaus després de jugar: bessons, isquios, quàdriceps, maluc, espatlla i avantbraç.
- Ruta de recuperació: gel si hi ha sobrecàrrega, hidratació, i dormir prou.
Prevenció de lesions concretes
- Turmell: treball de propiocepció i bons canvis de direcció.
- Genoll: enfortir quàdriceps i glutis.
- Colze: evitar pales rígides i tècnica incorrecta; treball excèntric.
- Espatlla: reforç de rotadors i no abusar de rematades de potència.
- Fasciïtis plantar: estirar bessons i utilitzar plantilles si cal.
4. A escala social, és un esport que afavoreix les relacions personals?
Sí, a escala social el pàdel és un dels esports que més afavoreix les relacions personals, i per diversos motius:
És un esport de parelles. El fet de jugar dos contra dos genera molta interacció: cooperació, comunicació i coordinació constant amb el company.
Ambient general molt social. Els clubs de pàdel solen tenir un ambient relaxat i lúdic, amb partits oberts, tornejos, americans i activitats mixtes.
És apte per a tots els nivells i edats. Això trenca barreres i amplia molt el cercle social.
Afavoreix el bon humor i la cohesió. Ajuda en la integració i la inclusió.
En resum, sí, el pàdel és un esport molt social, i per això és tan popular: combina exercici, diversió i relacions humanes.
5. Quines parts del cos treballen més amb el pàdel?
Amb el pàdel treballes pràcticament tot el cos, però hi ha grups musculars que es reforcen especialment per l’estil de moviments ràpids, laterals i repetits. Les parts que més treballes són:
Cames, core (abdominals i lumbars), braços i avantbraç, espatlles i manegot dels rotadors i turmells i peus.
Encara que no és musculatura, sí que treballa molt la propiocepció i estabilitat, clau per evitar esquinços.