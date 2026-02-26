Esport i salut: futbol

1. Quins són els beneficis del futbol per a la salut?
El futbol és molt més que un esport: des d’un punt de vista mèdic, té un impacte molt positiu sobre la salut física i mental.
La combinació de carreres contínues, esprints, salts i canvis de direcció actua directament sobre el sistema cardiovascular, millorant la resistència i reduint el risc de malalties com la hipertensió, la diabetis i les patologies coronàries.
Al mateix temps, els moviments repetits d’impacte i salt estimulen l’increment de la densitat mineral òssia i ajuden a prevenir l’osteoporosi.
Els músculs de tot el cos treballen de manera coordinada: les cames són les principals protagonistes, però el tronc i els braços també participen en l’equilibri, la postura i els moviments de protecció o contacte.
Això aporta força, agilitat i coordinació, mentre que la despesa calòrica contribueix a controlar el pes i millorar el perfil metabòlic.
A més dels beneficis físics, el futbol té efectes positius sobre la salut mental. L’exercici afavoreix l’alliberament d’endorfines, que redueixen l’estrès i milloren l’estat d’ànim.
També requereix rapidesa de pensament, atenció i presa de decisions sota pressió, habilitats que es poden transferir a la vida quotidiana.
Sense oblidar l’aspecte social: jugar en equip fomenta la cooperació, la disciplina i la relació amb altres persones, millorant l’autoestima i el benestar emocional.
En definitiva, el futbol és una activitat completa que combina exercici físic intens, estimulació mental i interacció social, i que, per tot això, contribueix de manera significativa a la promoció de la salut en qualsevol etapa de la vida.
2. Quines són les lesions més freqüents en el futbol?
El futbol és un esport molt complet i popular, però també comporta un risc considerable de lesions a causa de la seva intensitat, els moviments bruscos i el contacte constant entre jugadors.
Entre les lesions més habituals hi ha els esquinços, especialment al turmell i al genoll, que solen aparèixer després de girs sobtats, males caigudes o topades amb altres jugadors.
També són força comunes les lesions musculars, sobretot als isquiotibials, quàdriceps i bessons.
Aquestes lesions apareixen sovint quan es fan esforços intensos sense una preparació adequada o amb els músculs fatigats.
Un altre tipus de lesió freqüent són les contusions, que es produeixen per cops directes durant el joc.
Encara que normalment no són greus, poden provocar dolor, inflamació i la necessitat de descansar alguns dies.
També cal tenir en compte les lesions més greus, com les del genoll, en especial la ruptura del lligament creuat anterior, que pot arribar a requerir cirurgia i un procés més llarg de recuperació. Igualment, les lesions meniscals, que també afecten el genoll, són habituals i es produeixen per moviments de torsió sobtats.
Altres problemes habituals entre futbolistes són les tendinitis, especialment al genoll i al tendó d’Aquil·les, provocades per la repetició constant de certs moviments o per una sobrecàrrega.
També és coneguda la pubàlgia, una lesió que afecta la zona del pubis i que pot ser molt molesta i difícil de tractar si es cronifica.
Tot i que menys freqüents, les fractures i les luxacions també poden donar-se, especialment en situacions de xocs forts o caigudes, i solen afectar els dits dels peus, el peroné o fins i tot els braços i les mans.
En tractar-se d’un esport d’impacte, pot afavorir el desgast dels discs intervertebrals (discopatia), sobretot a nivell de la columna cervical i lumbar.
En casos puntuals es pot arribar a produir una hèrnia discal.
Són freqüents les lumbàlgies d’origen muscular i per sobrecàrrega facetària (articular).
Finalment, les commocions cerebrals, tot i que no són habituals, poden aparèixer en accions de joc amb impactes al cap i sempre s’han de valorar per personal mèdic qualificat.
3. Com es poden prevenir les lesions?
El futbol és una activitat molt beneficiosa per a la salut, però cal tenir molt present la prevenció de lesions.
Escalfar bé, fer estiraments, mantenir una bona forma física general i utilitzar un equipament adequat són elements clau per minimitzar els riscos i poder gaudir del joc amb seguretat.
És aconsellable realitzar revisions mèdiques periòdicament (si pot ser un cop a l’any, abans de començar la temporada), i tenir un fisioterapeuta de confiança a qui poder consultar en cas de lesions musculars o tendinoses, i que també ens pugui definir un programa d’entrenament específic per tonificar els diferents grups musculars utilitzats durant la pràctica del futbol.
Per exemple, malgrat que la musculatura de les cames és la més feta servir, és molt important fer un bon treball de tronc superior, sobretot d’abdominals.
A part dels entrenaments específics de futbol, on es treballa més la tècnica amb la pilota i les diferents jugades, cal fer treball muscular diari, encara que siguin 20 minuts.
4. Quins són els factors de risc relacionats amb les lesions al futbol?
Un dels principals factors de risc vinculats a les lesions és la manca de preparació física i d’un escalfament adequat abans de jugar.
També hi té molt a veure la fatiga, ja que quan un jugador està cansat, disminueix la seva coordinació i augmenta el risc de moviments mal executats.
A més, una tècnica incorrecta en accions com els girs, les frenades o els xuts pot sobrecarregar els músculs i les articulacions.
Altres elements que influeixen són les condicions del terreny de joc (si és irregular, massa dur o relliscós), el calçat inadequat i, evidentment, el contacte físic propi del futbol, que pot provocar cops, caigudes o lesions articulars.
També cal tenir en compte l’edat i l’historial mèdic i de lesions, que poden fer que alguns jugadors siguin més propensos a lesionar-se a mesura que es fan grans.
5. Com afecta o beneficia el futbol les diferents etapes de la vida?
El futbol és un esport que es pot practicar durant tota la vida, si l’adaptem a les circumstàncies de cada moment vital, associant-se a múltiples beneficis en cada etapa.
En la infància, el futbol ajuda a desenvolupar la coordinació, l’equilibri i les habilitats motrius.
També fomenta el treball en equip, l’esforç, el respecte i la gestió tant de la victòria com de la derrota.
A més, els infants aprenen a seguir normes i a relacionar-se amb altres nens i nenes d’una manera divertida i saludable.
Durant aquesta etapa, el paper dels pares i dels entrenadors és fonamental a l’hora d’inculcar els valors de l’esport, entenent la competitivitat sempre des del civisme i el respecte.
Durant l’adolescència, aquesta pràctica contribueix a mantenir una bona condició física, en un moment clau del creixement.
També ajuda a canalitzar l’energia, reduir l’estrès i reforçar l’autoestima. A més, ofereix un entorn social molt positiu, que pot ajudar a prevenir conductes de risc.
En l’edat adulta, el futbol serveix per mantenir-se actiu, cremar calories, millorar la salut cardiovascular i reduir l’ansietat derivada de la feina o altres responsabilitats.
A més, és una manera de desconnectar i continuar gaudint de les relacions socials. En el meu cas, quan estic jugant no penso en res més!
En la vellesa, si es practica de forma adaptada (com el futbol caminant o partits recreatius), pot ajudar a conservar la mobilitat, mantenir els músculs i les articulacions en forma, i prevenir malalties com l’osteoporosi.
També estimula la ment i redueix el risc d’aïllament social.
Evidentment, a mesura que ens fem grans hem d’evitar situacions que impliquin un risc significatiu de patir lesions.
En definitiva, el futbol pot ser un aliat per a la salut física, mental i social en qualsevol etapa de la vida, sempre que s’adapti a les condicions i necessitats de cada persona.