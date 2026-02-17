La teva consulta

P: Quins són els avantatges de la blefaroplàstia amb làser CO₂ respecte a la cirurgia tradicional?
R: La blefaroplàstia amb làser CO₂ és una opció menys invasiva per rejovenir la mirada. Millora l’aspecte de la pell de les parpelles, elimina arrugues fines i estimula el col·lagen sense necessitat de tallar la pell ni deixar cicatrius visibles.
A més, redueix el risc d’hematomes i permet una recuperació més ràpida.
Després del tractament, poden aparèixer crostes que duren entre 7 i 10 dies i enrogiment de la pell durant 2-3 mesos.
És ideal per a casos lleus o moderats, sempre valorats per un professional. Si el pacient presenta una caiguda de la pell de la parpella molt marcada o bosses palpebrals inferiors, serà millor valorar l’opció quirúrgica.
P: Què recomanaria per a la pell amb tendència a l’acne o amb cicatrius d’acne?
R: És important consultar amb un dermatòleg des de les primeres fases de l’acne per evitar que les lesions inflamatòries deixin cicatrius.
Un cop les cicatrius s’han establert, disposem de tractaments per millorar-ne l’aspecte, com el làser, el microneedling o els pílings químics.
Cal tenir en compte que aquests tractaments poden reduir-ne la visibilitat, però no eliminar-les del tot. Per això, el tractament precoç de l’acne actiu és fonamental per minimitzar-ne les seqüeles.
P: Com puc evitar les taques fosques i el fotoenvelliment?
R: L’estratègia més eficaç per protegir la pell de les taques i les arrugues causades pel sol és utilitzar cada dia de l’any un protector solar d’ampli espectre amb SPF 50+.
Si les taques ja han aparegut, alguns tractaments mèdics com el làser, la llum polsada i els despigmentants tòpics poden ajudar a controlar-les.
P: És recomanable realitzar tractaments amb bòtox de manera regular per prevenir arrugues?
R: Els neuromoduladors com la toxina botulínica són grans aliats per prevenir les arrugues d’expressió al terç superior de la cara.
Actuen relaxant els músculs responsables de la gesticulació facial, evitant així que la pell es plegui i es formin línies permanents.
Si s’utilitza abans que la ruga s’hagi establert de manera fixa, pot prevenir-ne l’aparició. Com solem dir a medicina: sempre és millor i més fàcil prevenir que curar.
P: Quins són els tractaments més eficients per estimular la producció de col·lagen?
R: El col·lagen és una proteïna molt abundant al nostre cos i, a la pell, és la responsable de proporcionar-li estructura i suport.
Amb l’edat, la seva producció disminueix i això provoca despenjament facial, arrugues i flacciditat. A més, alguns hàbits com l’exposició solar excessiva, el consum d’alcohol, el tabaquisme, l’estrès o els canvis hormonals —com la menopausa— acceleren aquesta pèrdua.
A les consultes de dermatologia disposem de diversos tractaments per estimular-ne la producció, com ara els làsers fraccionats (ablatius i no ablatius), la llum polsada intensa, la radiofreqüència amb microagulles, el HIFU (ones ultrasòniques focalitzades d’alta intensitat) i els injectables com l’àcid hialurònic o els bioestimuladors de col·lagen, com la hidroxiapatita càlcica o l’àcid polilàctic.