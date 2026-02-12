Terrassa

Cau el sostre d'un pàrquing de la Rasa: "Estic viva de miracle"

El despreniment, provocat pel temporal de vent d'aquest dijous, no ha causat ferits

Publicat el 12 de febrer de 2026 a les 16:40
Actualitzat el 12 de febrer de 2026 a les 16:45

El fort temporal de vent que aquest dijous ha afectat Terrassa i el conjunt de Catalunya ha deixat diversos incidents a la ciutat. Un dels més destacats s'ha produït en un pàrquing situat al carrer de la Rasa, on una part del sostre s'ha desplomat sobtadament sobre la zona d'estacionament. 

Una de les persones presents en el moment dels fets ha estat Fàtima Moix, que acabava de baixar del seu vehicle quan s'ha produït l'ensorrament. "Feia pocs segons que havia sortit del cotxe. Estava arribant a la porta de sortida del pàrquing i, de sobte, he sentit un fort soroll. Quan m'he girat, estava caient el sostre. Estic viva de miracle", explica. 

El despreniment ha provocat una gran acumulació de runa al centre de l'aparcament, amb materials escampats just al costat dels vehicles estacionats. Tot i l'espectacularitat de l'escena, no consten ferits. 

 

