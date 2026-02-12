Un pi de grans dimensions cau sobre un bloc de pisos a Can Roca

El fort temporal de vent d'aquest dijous ha acabat per tombar un arbre de grans dimensions sobre un edifici d'habitatges al barri de Can Roca. L'incident ha tingut lloc al carrer d'Arbúcies número 2, on un exemplar de pi ha col·lapsat i ha quedat recolzat sobre la façana del bloc, a l'alçada del segon pis.
Segons ha explicat David Valverde, fill d'una parella resident a l'immoble afectat, la caiguda era previsible perquè l'arbre "feia molts anys que estava molt inclinat". La comunitat de veïns ja havia presentat diverses denúncies i avisos a l'Ajuntament anteriorment per advertir de la inclinació pronunciada de l'exemplar. Tot i que els tècnics municipals havien visitat la zona en ocasions precedents, havien dictaminat que no calia retirar-lo.
"A simple vista semblava evident que cauria i, amb una ventada com la d'avui, finalment ha passat", lamenta Valverde.Arran de l'incident, dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets, però han comunicat a la família que la retirada de l'arbre no es podrà fer fins demà divendres, ja que previsiblement es requerirà una grua especialitzada. Els veïns temen que el pes de l'exemplar hagi pogut causar danys estructurals a l'edifici.
Caos a la mobilitat i tancament d'equipaments
Aquest succés s'afegeix a una jornada molt complicada a la ciutat. Al barri de les Arenes, el vent ha arrencat la coberta d'un edifici, provocant una "pluja" de material aïllant que ha cobert els carrers. A més, la mobilitat s'ha vist greument alterada amb el tall de la línia R4 de Rodalies cap a Manresa i el desviament de la línia L9 d'autobús urbà per la caiguda d'un altre arbre.
Davant la gravetat de la situació, l'Ajuntament ha suspès tota l'activitat municipal, incloent-hi la rua i el concert de Dijous Gras. Les biblioteques, centres cívics i instal·lacions esportives romandran tancats durant tot el dia.